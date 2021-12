TERMOLI. Lo abbiamo conosciuto nella prima serie di Generazione Social, esattamente gennaio 2021, giorno più giorno meno: dopo quasi un anno solare Andrea Geminiano è tornato da noi. Nel corso di questo 2021, nonostante la pandemia, di strada nel campo della sua innata passione, quella dei giochi di prestigio e dello studio delle arti magiche, ne ha fatta tanto, arrivando anche a scrivere un libro.

Nel tempo trascorso dal momento in cui lo incontrammo - e un pizzico di merito per il suo successo ce lo arroghiamo - ha partecipato a diversi show su svariate tv anche a livello nazionale e satellitare, specialmente in programmi a tema magico, ha vinto dei contest ed è stato chiamato per i cartelloni di festività cittadine, facendo una sua uscita in occasione dell’accensione delle famose luminarie natalizie a Larono, ma tornerà ancora ad esibirsi con altri artisti prima che passino le feste, sempre a Larino.

A noi è parso doveroso richiamarlo per Natale, giusto un anno dopo, per farci raccontare qualcosa della sua arte e soprattutto con la speranza che in visione ci siano anche dei bambini, gli abbiamo dato la possibilità di mostrarci qualche suo gioco da prestigiatore: anche noi ci siamo prestati a fare da assistente al mago, con risultati tragici. Per noi naturalmente. Eccolo per voi Andrea Geminiano in arte Mago Jek che, oltre ai tre citati nel video, vuole ringraziare ancora le persone che, più di altre, gli sono state accanto: "Voglio ringraziare non solo i 3 che ho nominato nell'intervista, ma anche tutti coloro che mi seguono costantemente e che mi aiutano a realizzare i miei obiettivi, migliorandomi in tutto. Bisogna sempre continuare a credere e lottare per i propri sogni, perché non è mai troppo tardi per realizzarli!"