SAN MARTINO IN PENSILIS. A distanza di un anno, sempre a Natale, un nuovo video di auguri realizzato dal 27enne Andrea Renzi. Nativo di Larino e residente a San Martino in Pensilis. Ha scelto ancora una volta Termolionline per proporre una dedica musicale a Raffaella Carrà.

Come aveva già evidenziato nel Natale 2020, canta da quando avevo 4 anni e ha voluto realizzare delle cover sui suoi profili Facebook, Instagram e YouTube per far conoscere la voce.

«Mi sembrava doveroso dedicarle questa canzone proprio quest'anno, primo Nafatel dopo la sua scomparsa e poi perchè è è stata una donna che ha dato tanto agli italiani, ci ha insegnato ad amare e ad amare chi vogliamo, le saremo grata per sempre. Ha fatto la storia della musica italiana e questa canzone le rappresenta molto e rappresenta tutti noi, questa canzone parla della gente più sfortunata di noi che non può vivere il Natale come lo viviamo noi.. E invece quelli che si lamentano sempre siamo sempre noi, spero di aiutare qualcuno in qualche modo con questa mia cover».