Scontro in via Lissa tra Lancia Y e Opel Corsa, 69enne trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Scontro frontale tra due vetture nella serata di oggi a Termoli. L’incidente è avvenuto in via Lissa e ha coinvolto una Lancia Y, con un uomo al volante e una Opel Corsa. Una passeggera di quest’ultimo veicolo, la 69enne M. F. T., è stata trasportata per accertamenti al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento di Pantano basso.