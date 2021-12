TERMOLI. Ci si può mettere tutto l’impegno possibile per rendere attrattivo e ricreativo un quartiere così centrale nelle festività natalizie.

Residenti ed esercenti che profondono impegno e che investono sulla città, ma occorre che qualcuno metta mano anche all’altro rovescio della medaglia, quello del degrado.

Nemmeno le nuove restrizioni impongono il buon senso e dai cittadini che abitano in via Cleofino Ruffini e via Enrico Toti giunge questo ennesimo grido di allarme: «Non ne possiamo più, devono aiutarci, ci sono casi meno pesanti dove sono stati presi provvedimenti», lo sfogo di chi subisce angherie a ogni weekend festivo.

«Noi sono anni che chiediamo aiuti, telecamere, vigilanza notturna. Stiamo pulendo gli uscì di casa e le strade da urine e altro, visto che siamo stati invasi da centinaia di ragazzi e ragazze, se così definirli, che si sono denudati per urinare e fare escrementi fino alle cinque di questa mattina, con bottiglie di vetro che hanno lanciato e rotto vicino alle abitazioni, noi chiediamo se qualche telecamera funziona e di visionare da chi è competente a farlo, centinaia di ragazzi senza mascherine, urine, così si combatte il virus, visto che c'è il cancello hanno urinato sotto le telecamere si può vedere dalle foto, ma spogliarsi e urinare non è reato, è ora che chi è dovuto faccia qualcosa».