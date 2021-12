Salta anche il debutto del Presepe vivente arbereshe di Portocannone

PORTOCANNONE. Annullato anche il debutto del Presepe vivente arbereshe a Portocannone, dopo quelli di Montenero di Bisaccia e Guardialfiera.

L’invito era stato inoltrato dal sindaco Francesco Gallo, che ha inviato un messaggio alla cittadinanza.

«La situazione nel paese si sta caratterizzando da un numero di contagi ancora contenuto ma tendenzialmente in crescita. Le raccomandazioni che continuo a farvi sono senz'altro "scomode questo particolare periodo di festività, ma utili e necessarie perché dobbiamo continuare a tutelare i nostri cari e noi stessi. I contagi avvengono spesso in famiglia e tra gli amici.

E’ quindi utile adottare i seguenti comportamenti: se un familiare è risultato positivo, sia al test molecolare che rapido va subito organizzato un periodo di isolamento insieme al proprio nucleo familiare e, dopo che siano state individuati i possibili contatti, è bene che anche quest'ultimi siano avvisati perché si comportino di conseguenza. E’ il caso di precisare che tutti coloro che siano risultati positivi debbano mettersi in contatto con il medico per iniziare, ove necessario, la profilassi del case, ed attendere disposizioni da parte dell'apposito servizio dell'Asl; evitiamo i pranzi e i ritrovi con persone non conviventi. E' certamente una misura impopolare ma necessaria; rispettiamo alla lettera recente decreto legge del Governo che reca ulteriori misure urgenti: obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca, obbligo del green pass rafforzato nei ristoranti e locali al chiuso, compreso il consumo al banco. Si raccomanda di indossare correttamente la mascherina anche all'interno dei locali pubblici e limitare il tempo di permanenza lo stretto necessario onde creare forme di assembramento all'interno dei bar, pub.

Per il momento comunico agli organizzatori di disporre l'annullamento del Presepe vivente arbereshe, limitatamente al giorno 26 dicembre 2021, riservandomi ulteriori decisioni in merito dopo che siano state valutate tutte le misure per lo svolgimento in sicurezza della rappresentazione.

Come sempre confido nel senso di responsabilità che l'intera comunità ha da sempre dimostrato».