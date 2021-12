A Montenero si bissa martedì lo screening Covid in modalità Drive-Through

MONTENERO DI BISACCIA. L’aggiornamento della situazione Covid a Montenero di Bisaccia occasione di rilancio dell’iniziativa di screening in programma dopodomani, nel messaggio della sindaca Simona Contucci.

«L’Asrem ha comunicato la presenza di altri 7 positivi al SarS-CoV-2: si tratta per la quasi totalità di giovanissimi e di loro familiari, alcuni dei quali già conteggiati in precedenza; queste persone erano già in quarantena. Nel computo c’è anche un altro positivo, che però non vive stabilmente qui a Montenero. Il numero passa quindi a 55 positivi al molecolare dell’Asrem, compresa la persona che aveva effettuato il tampone fuori regione, mentre i positivi all’antigenico rapido passano a 8, per un totale generale di 63. Colgo l’occasione per ricordare che martedì 28 dicembre ci sarà un nuovo screening gratuito sulla popolazione, a cui invito nuovamente a partecipare. Mi permetto di sottolineare infine i nuovi obblighi imposti dal Governo italiano, specie in tema di mascherine, che riporto qui di seguito: obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. Auguro nuovamente buone feste a tutti, all’insegna della prudenza e del buonsenso».

La decisione della sindaca Simona Contucci di bissare subito lo screening volontario e gratuito dedicato alla rilevazione del SarS-CoV-2, è dovuta alla notevole affluenza di cittadini nel corso dell’intera giornata del 23 dicembre scorso.

Per chi vorrà sottoporsi allo screening riproposte medesime modalità (Drive-Through) e orari (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30), sempre presso l'area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio - dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo. Scaricare il modulo di adesione con quello della Privacy, da consegnare già compilati al momento di effettuare il tampone. Per chi può, è preferibile recarsi presso l’area indicata nella fascia oraria del mattino.