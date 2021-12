Stefano protomartire: Il Santo che si ricorda il giorno successivo al Natale

TERMOLI. Stefano protomartire ecco il Santo che si ricorda il giorno successivo al Natale.

Il 26 dicembre si ricorda Santo Stefano, il primo martire cristiano che diede la vita per la sua fede. Ma cosa sappiamo realmente di lui? Stefano era nato in Grecia in una data non riportata con precisione dagli storici, fu uno dei sette diaconi di Gerusalemme. Ricordato e noto anche con l’appellativo di protodiacono, poiché fu uno dei più importanti diaconi eletti nella città Santa. La sua morte ad oggi viene collocata nella storiografia cristiana intorno al 36 d.C. ed avvenne per mezzo della lapidazione dinanzi Paolo di Tarso. Stefano venne condannato alla pena di morte secondo la legge di Mosé, dall’ebraico la “Torat Moshe”, questa legge viene raccontata e spiegata in alcuni libri della Bibbia: come il Levitico e il Deuteronomio.



Il culto di Stefano non è solo di appartenenza cristiana, ma comprende anche le chiese ortodosse e protestanti, che venerano questo Santo in giorni diversi dal 26 dicembre. Ricostruendo le poche fonti biografiche del santo, ciò che colpisce è la precisione della data della morte di Stefano, il 36 d.C. e questo le fonti lo spiegano bene, poiché il tipo di pena di morte inflitta fu di stampo giudaico e non romano. La storia ci racconta che dopo una sanguinosa rivolta nella Samaria, Ponzio Pilato venne destituito e fu il sinedrio a prendere in mano la città, in maniera del tutto provvisoria, cominciò così un periodo di cosiddetto vuoto amministrativo, tanto che le pene inflitte ed emanate dal sinedrio, furono comminate secondo la legge ebraica: da qui la lapidazione e non la crocifissione, considerata una pena romana.



Proprio per questo motivo Stefano venne condannato alla lapidazione e non alla crocifissione, a causa di un governo provvisorio che amministrò la giustizia in città, in quel determinato periodo storico. Invece altre fonti raccontano che la sua non fu una vera e propria condanna a morte, poiché il sinedrio non poteva emanare pene capitali e in quel contesto dinanzi al protodiacono non si pronunciò, fu così che Stefano in preda al delirio del popolo fu trascinato fuori dal sinedrio e lapidato.

Scarse sono le informazioni e le fonti che potrebbero raccontarci meglio la biografia del personaggio.

Ma nonostante tutto il 26 dicembre ad oggi rappresenta una ricorrenza importantissima per la cristiana e per i cristiani di tutto il mondo. Stefano martire e testimone di fede. Un augurio a tutti coloro che portano questo nome.