Oh oh oh, Babbo Natale è arrivato a Guglionesi con Minnie, Topolino e Olaf

GUGLIONESI. Oh oh oh, Babbo Natale è arrivato a Guglionesi, proprio nel giorno della ricorrenza della nascita di Gesù bambino. Insieme a lui anche delle mascotte dei cartoni più belli della Disney, come Minnie e Topolino e il simpaticissimo ma anche un po' dispettoso Olaf di Frozen. Una piccola magia natalizia che ha ravvivato queste giornate un po' spente, a causa delle nuove restrizioni decise dal governo Draghi. Ma i ragazzi della proloco Colleniso Guglionesi non si sono dati per vinti e, anzi, dotati di entusiasmo e tanta buona volontà hanno donato momenti di felicità a tutti. Durante il pomeriggio, Babbo Natale ha, poi, premiato la letterina più simpatica. Il bimbo vincitore è Giovanni Di Dodo. Un piccolo villaggio, musica e divertimento. L'unione fa la forza. E allora ci auguriamo che questo piccolo villaggio un po' magico, negli anni a venire, diventi il grande villaggio di Babbo Natale. Dove tutti possono tornare bambini e riscoprire la magia del Natale.