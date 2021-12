Il messaggio di fine anno dalla segreteria nazionale della Fim-Cisl

TERMOLI. Il 2021 si avvia al commiato, manca solo una settimana, ma sindacalmente parlando, considerando le ferie in fabbrica, ormai può dirsi concluso. Per questo, dalla segreteria nazionale della Fim-Cisl è stata inviata la lettera di fine anno, anche agli iscritti molisani e degli stabilimenti Stellantis di Termoli e Sevel in val di Sangro. «Carissime fimmine, carissimi fimmini, chiudiamo un altro anno difficile per tutti noi e per il lavoro, nel quale avremmo tutti voluto metterci definitivamente alle spalle la pandemia ed invece dobbiamo di nuovo fronteggiare gli effetti della quarta ondata.

Il 2021 è comunque stato un anno molto impegnativo e proficuo sul piano sindacale per i metalmeccanici: abbiamo rinnovato tutti i contratti nazionali della categoria dando più valore al lavoro, è proseguita una innovativa stagione di contratti aziendali e di gruppo, ci siamo impegnati in prima linea nelle diverse vertenze a difesa dell’occupazione, abbiamo praticato, grazie a tutti voi, quel “sindacato di prossimità” e di servizio vicino alle persone che lavorano, che ormai contraddistingue il nostro forte stile sindacale. Accanto ai problemi di sempre che riguardano il lavoro la Fim vuole nel 2022 costruire nuove risposte alle importanti sfide che ci riguardano come metalmeccanici in tema di transizione digitale, lavorativa, ecologica e di sostenibilità sociale. Sono questi gli aspetti che maggiormente stanno animando una vivacissima e bellissima stagione

congressuale arrivata a metà del suo percorso, nella quale tocchiamo con mano l’identità, i valori alti, la generosità e l’impegno sereno e determinato di ognuno di voi nel continuare a fare della Fim un sindacato innovativo, popolare e capace. Un bel posto dove trovarsi insieme a fare sindacato. È anche per questo che vogliamo entrare con entusiasmo nel nuovo anno: è un tempo nuovo per il lavoro e la Fim si candida a rappresentarlo al meglio, continuando a crescere in iscritti e nei rinnovi delle Rsu. Vogliamo più lavoro giusto. E lo vogliamo sicuro socialmente e senza più infortuni. È per questo che ogni giorno ci impegniamo insieme, forti dei nostri valori ed identità. Anche con posizioni responsabili e coraggiose come quelle assunte in queste settimane. Grazie per tutto quanto state facendo per la nostra Fim. I migliori auguri per un 2022 alla ricerca del lavoro giusto!»