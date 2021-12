Al via la procedura per la gara d'appalto sulla delocalizzazione del depuratore

TERMOLI. Dopo l’approvazione del project financing di Acea, si passa alle procedure per dare evidenza pubblica alla gara per scegliere l’impresa che dovrà nei fatti delocalizzare il depuratore del porto di Termoli, assieme agli altri interventi di un programma così impegnativo. Il project financing prevede il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio di Termoli e del servizio idrico integrato comunale, attraverso l’esecuzione, nell’arco temporale di 15 anni, attraverso diversi interventi nel comparto idrico, fognario e depurativo. Quello più rilevante è l’adeguamento tecnico del depuratore di Pantano Basso, mediante ampliamento dell’attuale linea di trattamento progettata per 22.000 abitanti equivalenti con aggiunta di una linea parallela e conseguente incremento della capacità depurativa sino a 60.000 abitanti equivalenti.

Attraverso la proposta di progetto di finanza in argomento è possibile conseguire i seguenti significativi vantaggi: attuazione di un importante piano di investimenti finalizzato alla risoluzione delle criticità del servizio idrico integrato, quasi integralmente realizzati in Partenariato Pubblico Privato (PPP), con conseguente riqualificazione e adeguamento normativo dei principali impianti di depurazione e della rete fognaria e con l’ottenimento dell’obiettivo di delocalizzazione del depuratore del porto; l’aumento degli standard qualitativi nella manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti afferenti al servizio idrico integrato comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia; la possibilità di mettere in atto importanti ed improrogabili investimenti la cui realizzazione senza il contributo privato non potrebbe avvenire con risorse pubbliche, stante le scarse disponibilità finanziarie di bilancio; il raggiungimento di un adeguato livello di qualità infrastrutturale del servizio idrico integrato, come negli altri comparti di public utility (telecomunicazioni, gas, elettricità), indispensabile per l’ottenimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente in ordine a efficienza, efficacia, redditività ed economicità della gestione del servizio; evoluzione e superamento delle criticità del settore idrico integrato comunale con una chiara ripartizione dei rischi, grazie all’apporto di considerevoli capitali privati. L’amministrazione comunale intende dare seguito a quanto disposto con la deliberazione di Giunta n. 276/2021 e quindi si ritiene di procedere con l’affidamento del “Progetto di finanza per l’esecuzione di interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli”.

Si fa ricorso alla Centrale Unica di Committenza - Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, di cui Termoli è Ente capofila. La procedura di gara sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica Traspare, in dotazione alla centrale di committenza. Il contratto avrà il fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione tecnica ed economica degli impianti di depurazione esistenti e della rete nei comparti idrico, fognario e depurativo; il contratto avrà per oggetto l’effettuazione di quanto descritto nel progetto elaborato dal promotore e le clausole ritenute essenziali saranno: il contenuto dell’offerta tecnica; la durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici); la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; le penalità per eventuali inadempienze da parte dell’aggiudicatario; il valore stimato della concessione che al netto dell’Iva è di euro 9.594.000,00; l’importo stimato dell’investimento comprensivo di IVA ammonta a complessivi euro 12.288.500,00; per quanto riguarda l’intervento di delocalizzazione del depuratore situato in area portuale, risulta disponibile un contributo finanziario di euro 3.825.000,00 messo a disposizione dalla Regione Molise nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato (FSC 2014/2020 – Piano Operativo Ambientale sottoscritto da Ministero dell’Ambiente, Regione Molise ed Egam il 22.05.2020); l’importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, di complessivi euro 112.868,63, risulta inferiore al 2,5% dell’investimento, così come previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 50/2016; la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, previa pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 183, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016), ponendo a base di gara la proposta progettuale presentata da Acea Molise; la stessa società, in qualità di soggetto promotore, potrà partecipare alla procedura di gara in parola, con possibilità di esercizio del diritto di prelazione in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta valida e che ci si riserva di non procedere all’affidamento se nessuna delle offerte pervenute dovesse risultare non conveniente ovvero non idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

Sono a carico del concessionario le spese di investimento per gli interventi previsti dal progetto a base d’asta e dalle eventuali migliorie presentate in sede di gara, oltre alle spese tecniche. I termini per la ricezione delle offerte vengano fissati in giorni 45 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.