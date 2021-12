Vertenza balneari, l'incontro con la Regione: in pressing per una soluzione politica

TERMOLI. Blindare le strutture balneari come hanno fatto Grecia, Spagna, Croazia e Portogallo. E’ quello che altrove è stato fatto e in Italia no. Lo ha ribadito il referente molisano di Base Balneare, Pietro D’Andrea, che assieme ai colleghi delle organizzazioni Sib-Confcommercio, Non solo mare, le piccole aziende artigianali di Campomarino e l’Abc, sempre di Campomarino, ha incontrato l’assessore regionale al Demanio Vincenzo Niro, affiancato dal dirigente del servizio Muzio. D’Andrea ci ha riferito che sia l’assessore che la struttura sono pronti a dare una mano, ma nel solco di quello che deciderà il Governo nelle future linee guida, insomma, la Regione Molise al momento è in attesa di conoscere quali sono gli sviluppi. In merito, D’Andrea ha illustrato i contenuti di un progetto che aveva già inoltrato a suo tempo, sul quale cerca la condivisione dell’intera categoria, anche se ora con la sentenza di novembre c’è una mannaia che pende sul campo del turismo balneare, sia in Molise che nel resto del Paese. «Non possiamo accettare che pezzi di spiaggia che sono stati storia di imprese familiari, centri di sviluppo turistico e di occupazione, vengano spazzati via da un terzo in un’asta senza alcun tipo di riconoscimento di quanto gli imprenditori hanno investito e fatto per la comunità – ribadisce D’Andrea – noi diciamo No alla Bolkestein e alle aste, ma la responsabilità di questa situazione è tutta politica. Va modificato il codice della Navigazione, in primis. Alcune Regioni si stanno adoperando per sostenere ricorsi. Il punto focale è la tutela degli investimenti, così come è importante il riconoscimento commerciale dell’azienda. Ci sono i presupposti per appellarsi alla sentenza del Consiglio di Stato, poiché sono stati travisati anche del meccanismi inerenti l’articolo 12 della direttiva comunitaria. Noi di Base Balneare vogliamo ristabilire la verità, non è vero che paghiamo poco o non paghiamo, noi versiamo i canoni che lo Stato ci chiede e se dovessero aumentare ci adegueremmo, ma attenti a non alzare troppo l’asticella, altrimenti si servirebbero sul piatto d’argento pezzi di territorio e imprese avviate a chi può spendere… e a buon intenditore poche parole, vista la liquidità in mano alla criminalità oppure alle grosse multinazionali».