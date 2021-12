TERMOLI. A distanza di alcuni mesi da quando è stato chiuso il bando, sono state accolte 13 delle 16 domande presentate da imprenditori o soggetti privati interessati alla Zes Adriatica. Il bando regionale intendeva favorire le opportunità offerte ai territori dall’istituzione delle Zes, mettendo a disposizione delle imprese, esistenti o in via di costituzione, interessate ad investire, le aree individuate come Zes ai sensi della Dgr 130/2019 e successivi aggiornamenti, e gli ulteriori 1.496.100 mq disponibili, non ancora identificati con i provvedimenti già assunti. Per perseguire le finalità esposte dal Piano di Sviluppo Strategico è opportuno evitare di includere nella Zes Adriatica, quota Molise, aree marginali e scollegate rispetto ai sistemi di impresa, ai porti ed alle reti logistiche ricomprese nei piani approvati, ma lasciare, altresì, la possibilità di riservare superfici non ancora assegnate ad iniziative che presentino un impatto rilevante per il tessuto socio economico regionale o che rappresentino opportunità di sviluppo significativo per il sistema economico in cui intendono insediarsi; successivamente all’approvazione del Piano di Sviluppo Strategico sono pervenute alcune richieste di inserimento di aree non appartenenti alla perimetrazione ZES, già definita, da parte di soggetti pubblici e da parte di imprese; si è reso, quindi, necessario assicurare pari opportunità e trasparenza di accesso alla procedura di perimetrazione di lotti ancora da inserire in area Zes, attraverso la valutazione di iniziative che intendano localizzarsi, procedendo con la pubblicazione di apposito Avviso per Manifestazione di Interesse, che ha tenuto conto di requisiti tecnici di ammissibilità e di criteri di preferenza, coerenti con i principi generali di identificazione delle aree, utilizzati per la redazione del Piano di Sviluppo Strategico approvato.

L’area candidata doveva configurarsi, come porto, area retroportuale anche di carattere produttivo ed aeroportuale, piattaforma logistica o interporto e non potrà includere aree residenziali. Inoltre, la Zes può ricomprendere anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale con l’area portuale, come attivato già in alcuni casi; il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico produttive, indicate nel Piano di Sviluppo Strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate e deve essere adeguatamente rappresentato. In data 23 gennaio 2021 sono scaduti i termini per la presentazione di candidature e ne sono arrivate 16: Innovazioni Tecnologiche S.r.l., Gf enterprise S.r.l., Fruttagel S.C.P.A., Smaltimenti Sud S.r.l., Ecocontrolgsm S.r.l., La Molisana S.p.A., Optodinamica S.r.l., South Beach, D.R. Multiservice S.r.l., Pesca D'Italia S.r.l., Sfredda Vito, impresa costituenda, CAM S.r.l., Borgo S.r.l., Compagnia delle costruzioni S.r.l.. Totale superficie oggetto di richiesta di inserimento nella ZES: mq 1.672.703; Totale superficie ammissibile: mq 865.617; la valutazione della ubicazione e della metratura delle aree candidate è stata effettuata in collaborazione con il Dipartimento II. In dettaglio, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno ha prodotto ha richiesto un aggiornamento di disponibilità, coerente con lo spirito che ha determinato le attribuzioni iniziali che comporta un incremento di superficie pari a mq 98.680, al netto delle rettifiche e riallineamenti operati dal Dipartimento II. L’iter istruttorio è stato fortemente condizionato dalla difficoltà di riallineare molte delle richieste avanzate in relazione al quadro formale territoriale richiesto dall’Agenzia delle Entrate in termini di particelle catastali non sempre perfettamente coincidenti con i lotti e le superfici proposte.

All’esito complessivo dell’istruttoria la proposta di aree addizionali, da impegnare per fini Zes è pari a mq 1.048.321, comunque inferiore alla disponibilità residua posta a base dell’Avviso pari mq 1.496.100, con un residuo ancora disponibile di mq 447.779. La Regione ritiene opportuno attivare immediatamente percorsi utili a consentire la piena disponibilità di queste aree ai fini Zes, riconosciutane la valenza e l’attitudine ad attivare iniziative imprenditoriali coerenti; articolare i risultati istruttori in sintetiche documentazioni rappresentative dell’attività svolta, per una pronta attivazione. A far data dal primo gennaio 2022, con un successivo provvedimento di monitoraggio e continue proposte di rivisitazione della perimetrazione laddove non si attivino per tempo i lotti al momento assegnati. Il provvedimento viene trasmesso a Sviluppo Italia Molise Spa, alla Zes adriatica parte Puglia, all’Agenzia di Coesione Territoriale al fine dell’avvio del percorso di riconoscimento formale con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvedendo anche ad eventuali integrazioni tecniche formali richieste ed all’integrazione del Documento di strategia.