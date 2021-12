TERMOLI. La devozione e le tradizioni non hanno mai limiti, in particolar modo quando si tratta di tradizioni tramandate da generazioni. Il presepe fa parte di questi usi; già nell’età più risalente, all’epoca dei nostri nonni il presepe rappresentava una delle tradizioni più sentite dalle famiglie più antiche. Un’usanza che ad oggi molti si sono portati nella contemporaneità e che con lo stesso amore di un tempo, ancora costruiscono ogni anno aspettando le feste.



Se dovessimo recuperare le prime testimonianze di quest’usanza, la prima raffigurazione la troviamo nelle Catacombe di Priscilla a Roma, dipinta sulle mura della stessa e datata intorno al II secolo. Ma la prima rappresentazione in assoluto del presepe avvenuta in Italia, fu voluta da San Francesco d’Assisi, che realizzò la prima natività nel 1223. L’idea nacque dopo un ritorno del Santo da un viaggio in Palestina.



Il presepe dunque ha origini antichissime, ma torniamo ai giorni nostri. Proprio durante queste feste qualche termolese ha deciso di mandarci le foto dei loro presepi.



Uno di questi è Nicolino, che come ogni anno, anche per questo Natale ha costruito il suo presepe in una sola giornata: nel pomeriggio della vigilia di Natale, in davvero pochissime ore. Nicolino ha una tradizione stretta nel suo cuore, quella del presepe che costruisce nell’atrio del suo palazzo di famiglia. Ogni anno inserisce particolarità diverse che abbelliscono il paesaggio rurale, il cui scenario ricorda sempre e inevitabilmente la grotta in cui nacque il Salvatore. Il suo presepe è studiato nei minimi dettagli e fatto sempre con amore e tanta voglia di regalare questo momento ai suoi nipoti e alla sua famiglia. Ma in questo anno particolare, Nicolino ha voluto dedicare il presepe alla memoria di sua madre, la cara Ida scomparsa soltanto qualche mese fa e che tanto apprezzava questa sua opera. In questo primo Natale senza di lei, Nicolino ha deciso di creare questo paesaggio utilizzando alcuni materiali e oggetti che appartenevano alla sua mamma, per ricordarla in un momento in cui tutti i cari si riuniscono e la gioia della famiglia occupa una posizione di preminenza.



Fabiola invece ci ha mandato le fotografie del suo presepe, che ha sistemato nel soggiorno della sua casa inserendoci: staccionate, muschio e pietre che richiamano le rocce del deserto. Il tutto illuminato da luci chiare e dai tanti personaggi presenti che arricchiscono la scena. Una tradizione che Fabiola ha cominciato recentemente, grazie all’insegnamento della mamma e della nonna che in passato per tanti anni costruivano un presepe immenso nella loro abitazione.



La signora Paola ha sistemato invece nella sua camera da letto il presepe, sul comó. Paola lo costruisce sin da quando era bambina, poiché a casa sua c’era questa tradizione. Ama arricchirlo di particolari, peculiarità che bisogna attenzionare nei minimi dettagli per scoprire il segreto di tanta bellezza. L’edificazione del suo presepe si concentra sui minimi dettagli: anfore, legnetti, piccole pigne e tegole che incrementano il paesaggio, assieme a tante piccole abitazioni poste sulle montagne che fanno da sfondo al suo presepe.



Una tradizione che tutti e tre perseguono, nonostante l’inesorabile tempo trascorso e nonostante l’andare avanti con le stagioni della vita, ma mantenendo nel proprio cuore le tradizioni più autentiche, quelle che ci sono state trasmesse dalle nostre famiglie sin da bambini.



Perché si sá non c’è cosa più importante della propria famiglia, con cui si vivono le tradizioni più indimenticabili e indelebili.