TERMOLI. «Molta gente ha saputo la notizia grazie a voi di Termolionline , grazie da parte mia e dall’Ana-Ugl regionale». Con questo messaggio, il rappresentante di categoria degli ambulanti, Angelo Gioia ha chiuso il commento relativo all’andamento odierno della Fiera mensile in piazza del Papa e via America (e dintorni) a Termoli, anticipata con ordinanza del sindaco Francesco Roberti proprio in accoglimento della specifica richiesta dei commercianti, a causa della concomitanza del Capodanno nel primo sabato del mese, come specificato nel testo che abbiamo diffuso ieri sera.

In verità, anche diversi residenti ci avevano contattato per avere certezza che la Fiera si svolgesse, l’avevamo annunciato sin dall’edizione del 4 dicembre.

«Oggi la fiera anticipata è andata un po' a rilento, qualche commerciante assente (hanno optato per i propri mercati del lunedì) ma a livello lavorativo qualcosa si è fatto».