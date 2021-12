Sequenziati campioni di contagi da Covid in Molise, variante Omicron presente al 24%

TERMOLI. Arrivano i casi di sequenziamento dei contagi da Covid-19 in Molise riferiti ai campioni positivi analizzati prima di Natale e la percentuale di presenza della variante Omicron è in linea più o meno con quella nazionale. E' quanto ha diffuso il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, riportando che su 142 nuove diagnosi riferite al 22 dicembre scorso, 34 sono con variante Omicron, per una percentuale pari al 24%.