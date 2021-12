Scommessa Gigafactory, oltre a Stellantis altri due progetti in Italia: dal Governo un miliardo

TERMOLI. Comincia a prendere corpo l’impegno del Governo riguardo le misure per la transizione ecologica ed energetica inserite nel Pnrr. Nell’ultima relazione sullo stato dell’arte del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il premier Draghi ha fatto riferimento esplicito alle future Gigafactory, fabbriche di batterie elettriche che dovranno garantire a regime un percorso di sostenibilità per l’uscita dalla dipendenza delle fonti fossili.

E’ chiaro che uno dei poli principali sarà quello di Termoli, nell’ambito dello stabilimento Stellantis, ma non è l’unico, da quello che si apprende scrutando la scheda. Su 25 miliardi di euro complessivi, tra risorse del Pnrr e quelle provenienti dal Fondo complementare (rispettivamente 18,2 e 6,8) un miliardo è il contributo governativo alle tre Gigafactory previste, di cui una a Termoli. Il Comitato scientifico di prossima istituzione sarà incaricato di definire le modalità di monitoraggio e valutazione della misura, che comprende anche competitività e resilienza delle filiere produttive, il sistema della proprietà industriale e appunto rinnovabili e batterie. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato l’esame di tre proposte progettuali.

Nel primo caso il soggetto proponente è Enel e il programma industriale prevede la costruzione di una Gigafactory a Catania. Nel settore eolico, l’azienda svedese Midsummer ha già formalizzato la domanda di agevolazione per la realizzazione di un progetto industriale e un progetto di ricerca e sviluppo nell’area di Modugno (BA). Infine, nel settore delle batterie, sono in corso interlocuzioni con Stellantis per la riconversione del sito produttivo di Termoli.