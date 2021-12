Come scrivere un articolo, ne parliamo con Junior Cristarella di Sbircia la Notizia Magazine

Sono sempre di più le figure, professionali e non, che si occupano della stesura di articoli giornalistici, soprattutto online. Giornalisti, articolisti, copywriter, pubblicisti: di fatto, grazie alla possibilità di divulgazione mediatica offerte dalla rete, pare che chiunque possa scrivere un articolo e trasmettere una notizia. Ovviamente è necessario fare dei distinguo, primo fra tutti che libertà e quantità di pubblicazioni, soprattutto online non vanno certo di pari passo con qualità e attendibilità, molto spesso neppure alla lontana.

Per poter scrivere un articolo di giornale, apparire credibile e competente e distinguersi dallo sterminato oceano di notizie postate online, è assolutamente necessario attenersi a delle regole e a delle tecniche particolari. Che si tratti di un articolo di cronaca, di attualità, di approfondimento o di divulgazione, stile, correttezza e serietà devono essere imprescindibili. Abbiamo parlato di queste tematiche con Massimiliano Orestano Junior Cristarella, professionista dell’informazione online, ad oggi direttore responsabile, oltre che editore, del quotidiano online Sbircia la Notizia Magazine , un punto di riferimento online per qualsiasi utente che intende informarsi in modo attendibile e puntuale. Di seguito il suo parere.

Cosa significa fare informazione

Fare informazione in generale significa comunicare qualcosa al lettore, raccontargli una storia, passargli un messaggio. Scrivere articoli di giornale, in particolare, vuol dire metterlo al corrente di cosa accade intorno a lui, dargli gli strumenti per comprendere, analizzare, criticare il mondo che lo circonda. Fondamentali sono anche il saper scrivere utilizzando un linguaggio fluente, semplice e rivolto a tutti, oltre che attento alle più elementari regole dell’ortografia, della grammatica e della sintassi.

La stesura di un articolo di giornale si svolge principalmente in cinque fasi:

la scelta degli argomenti da trattare;

la ricerca e la raccolta delle informazioni che lo riguardano;

la scrittura di un buon inizio che colpisca il lettore;

il corpo dell’articolo con i dettagli e non ultimo;

la scelta del titolo che catturi l’attenzione del lettore.

La scelta degli argomenti

Se l’articolo da scrivere è una notizia di cronaca, relativa a qualcosa accaduto nell’immediato o poco prima, chi scrive ha già l’argomento da trattare. Anche per l’articolo di fondo di un giornale la scelta di cosa scrivere è di fatto obbligata, trattandosi di un approfondimento sull’argomento di punta della giornata, solitamente a cura del direttore di testata.

Tuttavia, un giornale – cartaceo o online – si compone di altri tipi di articoli ed è quindi necessaria un’accurata scelta degli argomenti di cui scrivere. A parte le rubriche fisse della testata,

solitamente si decide di parlare di argomenti di tendenza, scegliendo fra cosa il pubblico gradisce di più e a cosa è più interessato.

La ricerca delle informazioni

Prima di procedere alla stesura dell’articolo, il giornalista deve raccogliere tutte le informazioni che riguardano la notizia che vuole divulgare. Le fonti a cui attinge, dovranno essere attendibili a rischio di apparire, lui stesso, poco credibile e perdere la fiducia dei lettori. Solo dopo aver ottenuto tutto ciò che serve e averlo verificato, potrà iniziare a scrivere.

Il titolo efficace

Per catturare l’attenzione di un lettore sull’articolo, lo strumento più efficace da utilizzare è senza dubbio il titolo. Questo deve dare immediatamente il senso di quanto riportato nella notizia di cronaca o nel testo informativo e le indicazione del tono e del tenore dell’articolo. Titoli sensazionalistici e ad effetto vanno bene per notizie di gossip, di costume, di moda o di spettacolo. Per articoli di divulgazione, di approfondimento o di cronaca, meglio utilizzare maggior sobrietà nella scelta dei titoli. Anche se meno attrattivi dell’attenzione del lettore, risultano più rispettosi della sensibilità e dell’intelligenza di chi legge, quindi, alla fine, più graditi.

Le 5W questions nelle prime righe

Una volta catturato l’interesse del lettore, è utile sapere come mantenerlo perché non sfumi già alle prime righe. Come iniziare un articolo di giornale ? Uno studio sociologico sull’attenzione e la concentrazione di un lettore medio dimostra che questi rivolga all’articolo solo pochi secondi, per carpirne al volo l’essenziale. A questo punto è importante che nelle prime righe dell’articolo siano scritte tutte le informazioni basilari, che rispondano alle cosiddette 5W Questions: who, what, when, where e why. L’inizio di un articolo quindi deve dare indicazioni su chi è il protagonista, cosa gli è successo e quando, dove e perché è successo.

Il corpo dell’articolo

Dopo aver indicato già nell’incipit le informazioni essenziali, il resto del testo, ovvero il corpo centrale dell’articolo, conterrà i dettagli della notizia, gli interventi delle persone coinvolte (ad esempio, quanto riferito da un inquirente nel caso di un reato), le fonti a cui si è attinto per racimolare informazioni e, qualche volta, le conclusioni dello stesso giornalista; in altre parole tutto ciò che un lettore più attento e non solo limitato a leggere il titolo e a guardare le fotografie, cerca per informarsi al meglio sull’accaduto. Da ricordare che il tono utilizzato dovrà essere sempre in linea alla tipologia di notizia o di argomento trattato, oltre che con il taglio giornalistico della testata dove verrà pubblicato.

