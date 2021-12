Test rapidi a ruba nelle farmacie e screening Covid: festività "tamponate"

TERMOLI. Ci sono stati giorni in cui, nel periodo prenatalizio, farmacie sotto pressione hanno eseguito 400 test rapidi ogni dì, facile immaginare perché siano andate esaurite le scorte e subito dopo Natale non ne erano più disponibili. Inoltre, non tutte le farmacie ne eseguono e quindi questo aumenta il carico di richiesta su quelle che li offrono.

Da oggi dovrebbero tornare le consegne, anche in vista dello stress-test di Capodanno, lungo weekend da trascorrere per quanto possibile in sicurezza con amici e familiari, anche alla luce delle recenti e più severe norme di contenimento.

Se il dottor Matteo Bassetti, tra gli esperti Covid più noti da due anni a questa parte, contesta il “tamponificio”, nelle comunità locali destano allarmismo gli esiti degli antigenici privati, coi sindaci a dare puntuale informazione a riguardo, come Giuseppe Puchetti a Larino e non solo.

«Informo la cittadinanza che attualmente a Larino ci sono 3 persone positive dopo aver eseguito il tampone molecolare. Ma anche altri 5 ragazzi che sono risultati positivi al tampone rapido. Dalle informazioni avute ho appreso che tutti i contagiati sono giovanissimi. E' mio dovere ricordare alla popolazione che chiunque si sottopone ad un test molecolare o rapido deve, nel caso di positività, comunicarlo al proprio medico ed attivare le procedure del caso. Per le persone che si sottopongo al rapido con esito positivo è ancora in vigore la mia ordinanza per cui è necessario comunicarlo anche alla mia persona. Voglio ricordare anche che nel caso di positività al Covid, i familiari conviventi devono osservare la prescritta quarantena fiduciaria nelle proprie abitazioni e sottoporsi nei tempi al tampone molecolare. Rispettiamo tutti le regole, indossiamo i dispositivi di protezione personale ed evitiamo situazioni che potrebbero compromettere la salute di tutti».

Oggi giornata di screening sia a Portocannone, fino a dopodomani, che per il solo martedì a Montenero di Bisaccia, che per il secondo giorno di fila è stata scevra di contagi da test molecolari. «Ricordo a tutti che oggi, martedì 28 dicembre, ci sarà la seconda giornata di screening volontario e gratuito dedicato alla rilevazione del SarS-CoV-2, con la somministrazione di tamponi antigenici rapidi. Le modalità saranno le stesse della precedente occasione, con percorso drive-through, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 18.30, sempre presso l'area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio - dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo», il recall della sindaca Simona Contucci.

Annuncio di ieri sera del sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano. «Emergenza Covid-19: tre giovani di Bonefro sono risultati positivi al test rapido. Al momento, i familiari e i contatti stretti si sono sottoposti al test rapido e sono risultati negativi. È importante che tutti i contatti stretti dei soggetti positivi seguano il protocollo di isolamento e verifica mediante tampone».

Stessa situazione a Petacciato, dove il sindaco Roberto Di Pardo ha assunto alcuni provvedimenti di natura cautelativa: «Arrivano comunicazioni di positività da parte dei nostri concittadini al tampone antigenico rapido eseguito in farmacia o in laboratori privati. Ogni soggetto positivo sa che deve avvisare i suoi contatti stretti che a loro volta devono porsi in quarantena. Ogni soggetto positivo ha, altresì, l’obbligo di avvisare il sindaco come da ordinanza sindacale n.8 del 11/02/2021. I contagi sono in aumento su tutto il territorio nazionale, pertanto, è ancora più importante attenersi scrupolosamente alle note regole: evitare assembramenti; indossare sempre la mascherina; igienizzarsi frequentemente le mani. E chi non lo ha ancora fatto, si vaccini. Ho disposto la chiusura in via precauzionale, da lunedì 27 dicembre e fino a mercoledì 29 dicembre 2021 di tutti gli uffici comunali; di autorizzare i dipendenti addetti ai servizi interni al lavoro in modalità smart working, salvo quanto necessario per garantire i servizi; di dare atto che gli uffici saranno disponibili solo per necessità impellenti e previo contatto alle email indicate nel sito internet del Comune».

Lo stesso Di Pardo ha poi aggiornato la situazione: «Purtroppo la risalita del numero dei contagi non risparmia Petacciato. Al momento si registrano 2 soggetti positivi al tampone molecolare Asrem e 14 soggetti positivi al tampone rapido antigienico. Numeri purtroppo destinati a salire».