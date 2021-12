TERMOLI. In riferimento agli ultimi abbandoni rinvenuti a Rio Vivo , nella mattinata odierna la Rieco Sud, con il supporto delle Guardie Ecologiche, si è recata sul posto per un riscontro diretto volto all'identificazione dei responsabili degli illeciti ambientali. Si ricorda che è severamente vietato abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, e che questo tipo di comportamento è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali.