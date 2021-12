Dimissioni di medici anche nel dipartimento di prevenzione, Asrem costretta a nuovo avviso

TERMOLI. Si dimettono anche i medici assegnati alla struttura del Dipartimento di Prevenzione e l’Asrem corre ai ripari. Con nota del 17 dicembre scorso il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ha evidenziato che a seguito di dimissioni dall’incarico, il numero dei Medici assegnati alla struttura dipartimentale a supporto delle attività connesse con la gestione dell’emergenza Covid-19, si è drasticamente ridotto, e pertanto stante il prolungamento dello stato di emergenza nonché l’andamento nuovamente crescente della pandemia in atto e l’esaurimento dell’elenco di disponibilità approvato con provvedimento del Direttore Generale n. 871/2021, chiede l’emissione di un nuovo avviso.

In ragione del perdurare della pandemia per Covid-19, si è reso necessario emettere un ulteriore avviso interno per la formazione di un elenco di Medici di Continuità Assistenziale a supporto delle attività del Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem.

Medici di Continuità Assistenziale da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei a supporto delle attività del Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem in concomitanza al perdurare della Pandemia Covid-19.

L’incarico avrà durata non inferiore alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, e prevede un impegno orario di 12 ore settimanali ovvero a completamento degli incarichi già in essere di continuità assistenziale. Le istanze vanno inoltrate a mezzo pec al seguente indirizzo asrem@pec.it.

L’Azienda si riserva, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, di contattare i candidati secondo l’ordine di presentazione della domanda, attraverso una delle seguenti modalità: a mezzo posta elettronica, posta certificata o telefono al recapito indicato dal candidato nella domanda.