Cresce il contagio Covid in città, Roberti chiude gli asili nido

TERMOLI. Cresce il numero dei contagi Covid a Termoli e il sindaco Francesco Roberti ha deciso di chiudere fino al 9 gennaio anche gl asili nido, nel periodo di vacanze natalizie per gli altri ordini didattici.

«Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il verificarsi di casi di positività sul territorio del Comune di Termoli tra minori frequentanti gli asili nido comunali; allo stato, la incompatibilità dello svolgimento dell'attività didattica in presenza con la situazione epidemiologica del Comune di Termoli, presso gli asili nido comunali è necessario sospendere le relative attività nel periodo di festività natalizie come previsto nel calendario scolastico regionale; per cui si ordina la sospensione delle attività didattiche presso gli asili nido comunali del Comune di Termoli dal 29 dicembre e fino al nove gennaio incluso».