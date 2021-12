Varianti Covid e variabili politiche, con l'obbligo vaccinale normalità più vicina

TERMOLI. Col traguardo del primo anno di campagna vaccinale, di cui abbiamo documentato stamani i numeri sia del Molise che nel Paese, è possibile fare delle considerazioni che si basano non soltanto su cifre che solo alla fine del 2020 erano inimmaginabili, anche perché nessuno parlava di pluri-dosi come adesso, dove già si ipotizza la quarta inoculazione di là da venire.

Se volgiamo lo sguardo al recente passato, gli ultimi 365 giorni sono stati vissuti come sulle montagne russe, stretti dalle ondate del Covid causate da malefiche varianti, da quella inglese alla Delta, per finire alla Omicron, e con la risposta su cui si puntavano tutte le chance di contrasto alla pandemia, ossia proprio i vaccini, realizzati a tempo di record, a poco più di sei mesi dall’avvento del coronavirus.

Tuttavia, al di là delle incertezze e dei protocollo work in progress che caratterizzano le cosiddette fasi sperimentali, è indubbio che il percorso, che pure ha portato a quasi il 90% della popolazione over 12 immunizzata (e da poco è partita anche la vaccinazione nella fascia 5-11 anni) avrebbe potuto essere meno accidentato.

Una spia di quello che sta avvenendo e di come si sarebbe potuto gestire meglio è quanto fatto in Austria e Germania, dove hanno compreso che l’escalation del contagio si sarebbe potuto arrestare soltanto inibendo la circolazione del Covid legata alle persone non vaccinate, di fatto le statistiche indicano un abbattimento dei casi dopo il periodo di massima restrizione a loro imposta.

Ma non a questo in senso stretto ci riferiamo adesso, poiché la strategia seguita, quella di obbligare talune categorie, vedi operatori sanitari, forze dell’ordine e infine personale scolastico, per poi puntare all’introduzione del green pass, sempre più stringente, fino al massimo rafforzamento in vigore col Decreto Natale e che perdurerà fino al termine dello stato di emergenza, ha visto rincorrere e non dettare la linea, quando si sarebbe potuto risolvere il nodo della criticità relativo a chi non ha esercitato la scelta di proteggersi e proteggere.

L’obbligo vaccinale nel nostro Paese è già previsto per numerose patologie, nell’età dell’infanzia e sino a quella dell’adolescenza, serve per mettere lo scudo sui rischi di contrarre malattie a intere generazioni ed è ormai considerato un percorso nell’affermazione della salute pubblica.

Probabilmente, l’avvio della campagna vaccinale in un sistema politico che ormai era divenuto instabile, come ha mostrato la staffetta a Palazzo Chigi tra il Conte bis e Draghi, non aveva quelle condizioni tali da decidere subito quella cogenza che oggi ci vedrebbe al riparo in buona misura da una quarta ondata che vede anche numeri mai registrati sin qui di positività, incremento dovuto principalmente a tamponi che sfiorano il milione nei giorni feriali, a fronte dei 300mila al picco della terza ondata.

Ma il gesto di coraggio all’alba della campagna di profilassi anti-Covid avrebbe evitato anche una conflittualità strisciante che perdura da mesi, soprattutto su media e social come ha sottolineato anche di recente il Capo dello Stato.

Il concetto di fondo sul quale fondare scelte di questo tipo è proprio la salute pubblica, ossia assumere decisioni e provvedimenti che possano mettere in sicurezza la maggior parte della popolazione possibile e nel caso di specie, solo l’obbligo vaccinale avrebbe permesso questo.

A cavallo tra 2021 e 2022, invece, si continua a rincorrere coloro che rappresentano uno zoccolo duro di dissenzienti, parliamo di oltre 5 milioni di persone; le difficoltà di interlocuzione delle forze politiche che sostengono il Governo, a poche settimane dall’elezione del Capo dello Stato, evidenziano come non sia la pandemia a dettare l’agenda politica, se non nel solco prettamente emergenziale, ma viceversa, come accadde anche per la vicenda ristori seguita al lockdown, con l’agenda delle scadenze elettorali a impedire di prendere il toro per le corna.

Non è escluso che di fronte a un numero di non vaccinati che rimanga corposo si decida di consumare questo “strappo”, ma sarebbe solo la conclamazione di un colpevole ritardo.