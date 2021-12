Nemmeno quest'anno sarà possibile macellare suini a domicilio, ordinanza di Toma

CAMPOBASSO. Come nello scorso inverno, vietato macellare suini a domicilio in Molise.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'ordinanza e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.

«RILEVATO che nel periodo successivo a quello di riferimento del report n. 83 si è registrato sul territorio regionale un ulteriore aumento percentuale del contagio da COVID-19;

RICHIAMATO il verbale della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 24 dicembre 2021 nella quale è stato sentito il CSE sull’opportunità di reintrodurre disposizioni restrittive in materia di macellazione di suini, in considerazione dei possibili assembramenti che tale attività può generare ove sia svolta presso il domicilio; CONSIDERATO che le analoghe misure introdotte con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 6 del 16 gennaio 2021 hanno prodotto l’effetto di contenere la diffusione del virus;

RITENUTO pertanto opportuno, in via prudenziale, reintrodurre le disposizioni contenute nell’articolo 2 della suindicata ordinanza n. 6 del 2021, per le medesime motivazioni in fatto ed in diritto indicate nel medesimo provvedimento, da intendersi qui formalmente ed integralmente richiamate; DATO ATTO che, pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1 1.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.