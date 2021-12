Prosegue lo screening a Portocannone, due positivi su 114 test rapidi

PORTOCANNONE. «Nella giornata odierna sono stati eseguiti dall’ Asrem 160 tamponi che saranno refertati nella giornata di domani e 114 test rapidi di cui 2 sono risultati positivi», lo rivela il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«Un numero di tamponi veramente consistente questo che ci darà sicuramente una mappatura della diffusione del contagio. Abbiamo ritenuto opportuno, vista la situazione, attivarci immediatamente e senza esitazioni, per riuscire a tenere sotto controllo la situazione epidemiologica della nostra comunità. La giornata di domani potrebbe determinare, potenzialmente, una crescita della curva dei positivi in paese: questo probabile incremento, sebbene debba mantenere alto il livello di attenzione, dovrà essere rapportato in maniera proporzionale al numero di tamponi molecolari eseguiti, considerando che sono stati effettuati su soggetti precedentemente positivi ai test rapidi ed ai propri congiunti. Si raccomanda ancora una volta di mantenere alta l’attenzione e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale al fine di determinare un consistente contenimento del contagio».