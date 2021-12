Due pazienti non immunizzati morti in Terapia intensiva, Florenzano: vaccinatevi

CAMPOBASSO. «Vaccinatevi», lo dice senza mezzi termini il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano. Raramente commenta il bollettino che da quasi due anni diffonde sull'epidemia Covid nel Molise.

«I dati che arrivano dalla terapia intensiva parlano chiaro. Due morti, due persone senza vaccino. E parlano chiaro anche i dati di Malattie Infettive: tra i ricoverati, quelli senza vaccino hanno problemi per il Covid. Quelli con il vaccino sono lì perché hanno altre malattie gravi. Starebbero in altri reparti se non fosse che risultano positivi. I medici li curano non per le conseguenze del Covid, ma perché hanno patologie serie che necessitano di ospedalizzazione. Li curano nell’area Covid perché il protocollo così impone. Leggere i dati che mi inviano dai reparti non fa che rendere ancora più urgente la necessità di vaccinarsi. I numeri, a livello nazionale ma anche regionale, ci fanno capire che il virus è ormai sempre più in circolo in una popolazione che comprensibilmente – lo siamo tutti – è stanca e prostrata. Economicamente, socialmente, ma soprattutto psicologicamente. Eppure sono gli stessi numeri che ci dicono che, se il virus circola, il vaccino lo mitiga. L’invito che rivolgono a tutti è questo: vaccinatevi. Per la fine del 2021 regaliamoci tutti la possibilità di un 2022 diverso. Ribaltiamoli i numeri. Col vaccino. Tutti insieme».