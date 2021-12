MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci comunica l’annullamento di tutte le manifestazioni previste nel cartellone degli eventi natalizi, compresa la 38esima edizione del Presepe Vivente.

“L’innalzamento della curva dei contagi nel nostro paese – dichiara il sindaco Contucci – che sembra non subire battute di arresto, ha imposto una severa riflessione sull’opportunità di mantenere o annullare tutti gli eventi che avevamo previsto per le feste natalizie.

L’andamento dei dati locali, regionali e nazionali, suggerisce la massima attenzione nei confronti del virus, che in questa fase sembra essere piuttosto contagioso.

A seguito delle nuove disposizioni del Governo e dopo aver aperto un confronto con tutte le autorità e con i vertici della Pro Loco Frentana, siamo giunti alla decisione comune e condivisa di non dover agevolare nessuna condizione di ipotetico contatto o contagio per i nostri concittadini e per gli ospiti che avrebbero potuto essere presenti ai nostri eventi e al Presepe Vivente.

È con grande rammarico, quindi, che comunico la decisione di annullare tutti gli eventi aperti al pubblico previsti nel cartellone natalizio montenerese, compreso il Presepe Vivente organizzato dalla Pro Loco Frentana, che potrà essere ammirato in ogni caso grazie a un evento on-line previsto il 6 gennaio prossimo”.

COMUNICAZIONE DELLA PRO LOCO FRENTANA

A malincuore la Pro Loco Frentana comunica il definitivo annullamento delle ultime date della 38° Edizione del Presepe Vivente.

Il Direttivo della nostra Associazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni necessarie per procedere nella direzione dell’apertura al pubblico; il crescente numero dei contagi e le nuove disposizioni ministeriali che classificano gli eventi come il nostro, a rischio assembramenti, tanto da sconsigliarne l’attuazione, ci hanno imposto una seria riflessione sulla necessità di fermarci. La sicurezza dei visitatori, dei volontari, dei concittadini è prioritaria e doverosa, oltre che imprescindibile. Siamo sempre stati consapevoli dell’imprevedibilità del Covid e della spada di Damocle che pendeva sul nostro lavoro, fino al punto di immaginare di vederlo vanificato; era quindi prevedibile, ma era giusto provare, tentare ogni strada percorribile.

L’instancabile lavoro dei volontari è frutto di una grande passione volta a preservare una tradizione radicata nel cuore dei Monteneresi e dei tantissimi visitatori che ogni anno ci onorano della loro presenza; perciò nulla è perduto, non è così che ci saluteremo.

Vi aspettiamo il 6 Gennaio dalle ore 19, in diretta sulla pagina Facebook della Pro Loco Frentana, per farvi vivere ugualmente la magia del Presepe; noi saremo lì per voi, perché Uniti Si Può, sempre!

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale per il fondamentale e immancabile supporto; l’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise per il patrocinio gratuito; gli sponsor: Quadrifoglio Terre Sacre, Villaggio shopping Costaverde, New Planet PC.

Ringraziamo infine l’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets e tutti i volontari e i figuranti, a cui chiediamo l’ultima collaborazione per questo importantissimo evento del 6 Gennaio!