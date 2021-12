TERMOLI. Con la collaborazione dei dipendenti del settore Lavori pubblici e la Polizia municipale, stamani, alle 9.45, l’amministrazione comunale di Termoli ha reso simbolicamente omaggio, ma non solo simbolicamente, con un gesto concreto, al mondo delle professioni sanitarie, che in questi ultimi due anni ha visto medici, infermieri e operatori spendersi al massimo e mettere a rischio la propria vita per salvarne delle altre.

La pandemia ha sconvolto un intero pianeta e messo sotto stress inenarrabile il sistema sanitario nazionale, regionale e anche in loco chi opera nell’Asrem e nell’ospedale San Timoteo.

Da qui la volontà di testimoniare la gratitudine verso un comparto che ha retto l’urto di un flagello qual è ancora il Covid, con milioni di morti in tutto il Mondo, poco meno di 140mila in Italia e ben oltre quota 500 nel Molise, per non parlare di altri numeri esorbitanti.

“Alle professioni sanitarie in segno di riconoscenza. Rare sono le persone che usano la mente... poche coloro che usano il cuore... e uniche coloro che usano entrambi”.

Con una citazione del premio Nobel Rita Levi Montalcini, iscritta nella targa.

Presenti il sindaco Francesco Roberti e l’intera giunta, oltre a diversi consiglieri comunali e per l’Asrem il direttore Giovanni Giorgetta, il direttore sanitario del San Timoteo, Reimondo Petrocelli e il primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia, assieme alla presidente dell'Opi Molise, Mariacristina Magnocavallo e numerosi infermieri e operatori sanitari.