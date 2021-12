Dalla farmacia al Pronto soccorso, dai rapidi ai molecolari: il "tracciamento spontaneo"

TERMOLI. La sfida del tracciamento: è quella che forse è stata smarrita come strada maestra quando i contagi sono aumentati e soprattutto quando i tamponi non erano tanti quanti quelli odierni.

Per contrastare e combattere la quarta ondata della pandemia, caratterizzata dalla staffetta tra le varianti Delta e Omicron, si è scatenata una vera e propria caccia al test Covid, che sia rapido e antigenico, molecolare privato o pubblico.

Come abbiamo avuto modo di riferire già in precedenza, non tutti sono convinti sia il “tamponificio” la via per contenere l’emergenza, tuttavia avremmo potuto mettere in rete le capacità di prelievi, analisi e referti, sfruttando tutte le risorse esistenti, quindi creando una filiera diagnostica tra privato e pubblico sin dalla prima fase e forse ci sarebbero stati meno problemi, ricoveri e decessi.

Farlo adesso, in questa catena, ha il rischio di intasare il sistema sanitario e di paralizzare il Paese, da questo l’esigenza di intervenire per evitare quarantene per milioni di persone, status modificato dal Governo col decreto di ieri.

Un paio di esempi su tutti, solo a Campobasso, al Cardarelli, ci sono 3mila richieste di tampone e nella regione immaginiamo ce ne siano diverse migliaia.

Pronto soccorso all’ospedale San Timoteo sommerso di persone risultate positive nei test antigenici e rapidi di farmacie e laboratori privati, a caccia della conferma sul presunto contagio, ma parlando coi medici, emerge che di falsi positivi non ci siano, se si è positivi al test rapido si risulterà tali anche al molecolare, diversamente, non tutte le negatività al rapido lo è anche al molecolare e quindi potrebbero circolare positivi che sanno di non esserlo.

Come uscirne? In primis, e lo ribadiremo sino alla fine dell’emergenza sanitaria, la vaccinazione, cerchiamo tutti di arrivare il prima possibile a renderci protetti contro Omicron, in seconda istanza i corretti comportamenti, alla base delle problematiche emerse in questo autunno-inverno, troppa leggerezza nell’uso dei dispositivi individuali di protezione e nell’abbandonare la regola del distanziamento sociale e c’è chi evidenzia anche la minor igienizzazione; insomma, sulle tre regole che dall’inizio della pandemia ci sono state veicolate come misure di contenimento, c’è stato un progressivo allentamento. Torniamo all’antico.