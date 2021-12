TERMOLI. Dalla costa adriatica termolese parte l’istanza alla Regione Molise per la richiesta di tamponi molecolari salivari per persone autistiche di ogni età.

A firmarla è stato Paolo Donnarumma, in qualità di presidente dell’associazione Angsa Molise Aps.

«Con la legge 16 settembre 2021 numero 126 i tamponi salivari molecolari sono stati equiparati agli altri tipi di tamponi e i molecolari sono stati ritenuti validi per ottenere il green pass.

La Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 oltre ad aver specificato che i tamponi salivari validi per il Green Pass (a partire dal 19 settembre 2021, data di entrata in vigore della legge) sono quelli molecolari eseguiti in laboratorio ha sottolineato che nella prima fase, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori, i test salivari molecolari potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro-nasofaringei esclusivamente per: persone fragili (anziani in Rsa, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico); bambini (sia in caso di contatti con positivi sia nell’ambito del monitoraggio scolastico anti-Covid); operatori sanitari e sociosanitari in ambito lavorativo; nel caso specifico di persone con disturbo dello spettro autistico, con scarsa capacità di collaborazione, è difficilissimo e talvolta impossibile sottoporli a tamponi oro-naso faringei, che per loro risultano molto invasivi e, considerata la modalità coercitiva con cui devono essere effettuati, soprattutto traumatici.

Al fine di non complicare ulteriormente le condizioni delle persone autistiche e delle loro famiglie e nel rispetto della normativa vigente, richiediamo che l’Asem si attivi con la massima urgenza nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021, a dotarsi di test salivari molecolari e di utilizzarli in sostituzione dei tamponi oro/naso faringeo, per la loro semplicità di esecuzione e la loro non invasività».