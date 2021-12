Buona affluenza nelle giornate vaccinali a Chieuti e Serracapriola

SERRACAPRIOLA. La curva dei contagi Covid è in netta risalita in tutta Italia, come si evince dai bollettini emanati dal Ministero della Salute, dove si parla addirittura di numeri record. Andiamo ad esaminare nello specifico la situazione nei comuni di Chieuti e Serracapriola. I dati relativi al comune di Serracapriola, aggiornati al 29 dicembre, sono di 11 positivi totali, tra cui uno ospedalizzato.

Tutti i positivi presentano sintomi lievi o asintomatici, mentre il caso ospedalizzato è in via di guarigione, prossimo alle dimissioni dall’ospedale. Nel comune di Chieuti, stessa situazione tranquilla, dove si registrano 4 casi di positività tra gli ospiti della Casa di Riposo, e 3 casi al di fuori della struttura, di cui uno residente a Marina di Chieuti. Tutti i casi di Chieuti, come ci fa sapere il sindaco Diego Iacono, sono in via di guarigione. In entrambi i Comuni, le giornate relative alle vaccinazioni effettuate nei territori comunali, la popolazione ha risposto in maniera positiva e con grande affluenza; su Serracapriola si sono registrate 450 persone, dove alla maggior parte è stato inoculata la terza dose.

Il sindaco di Chieuti si ritiene molto soddisfatto di come i cittadini abbiano risposto alla vaccinazione, sia per quelli che hanno scelto di vaccinarsi in loco, sia quelli che hanno provveduto a vaccinarsi presso gli Hub di altre sedi; più volte il primo cittadino di Chieuti, durante le dirette, ha esortato la cittadinanza a vaccinarsi, sottolineando sempre l’importanza di questo gesto. In entrambi i Comuni, la situazione può definirsi tutto sommato regolare e controllata, per questa motivazione, entrambe le Amministrazioni, si stanno attenendo ai Dpcm emanati dal Governo, senza ulteriori restrizioni. “La situazione è abbastanza tranquilla e sotto controllo, speriamo che continui così e che le cose non peggiorino”, ci fa sapere il primo cittadino di Chieuti.

C’è ovunque il rischio che i contagi aumentino a dismisura, dopo queste feste di fine anno, che nonostante alcune restrizioni, vi è più libertà rispetto a quelle di fine anno 2020. Confermata a Serracapriola la manifestazione, posticipata alla giornata di oggi, del Presepe Vivente, lungo le stradine del borgo antico, voluta fortemente dall’Amministrazione, come segno e speranza di un ritorno alla normalità, sempre con il rispetto delle norme vigenti anti-Covid aggiornate.