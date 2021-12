Stretta anti-Covid: fino all'Epifania bar e pub chiusi alle 20 e stop asporto di alcolici

TERMOLI. Il sindaco di Termoli, dopo la riunione in prefettura di questa mattina, ha firmato l'ordinanza di contenimento delle misure Covid che restringe gli orari e le possibilità di vendita ad asporto ai locali pubblico. «In ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nelle riunioni del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021 e del 29/12/2021, pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, adottare ulteriori misure per contrastare la diffusione dell’epidemia;

l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nei giorni immediatamente successivi alle festività di Natale e S. Stefano, desta seria preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche mediante l’attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

CONSIDERATO altresì che, per tali ragioni, si rende specialmente necessario ridurre ulteriormente le occasioni di assembramento e, quindi, di circolazione del virus in contesti a maggiore rischio, tenuto conto delle abitudini di incontro in locali e luoghi pubblici che tradizionalmente si verificano in concomitanza con il Capodanno;

VISTO il D.L. 24/12/2021 n. 221; VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 88170 del 29/12/2021;

VISTA la legge n. 225/1992; VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l’art. 12;

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii.; VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 31/01/2021 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto;

2) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto obbligo agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, pub, circoli privati e assimilati di chiusura alle ore 20; 3) per lo stesso periodo (31/12/2021 – 06/01/2022), dalle ore 20 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata a tutte le tipologie di attività la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione ed il consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico;

4) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto divieto di organizzare e svolgere feste con eventi danzanti in tutti gli esercizi pubblici;

5) tutti gli esercizi dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di distanziamento, igiene e contenimento della diffusione del Covid-19;

6) al fine di evitare il formarsi di assembramenti, è fatto divieto di stazionamento e di sosta all’esterno e in prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati