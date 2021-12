SAN SEVERO. In fase di avvio i lavori di riqualificazione della stazione di San Severo che diventerà fulcro di una mobilità integrata e sostenibile.

In linea con gli impegni sottoscritti dal Comune di San Severo e da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) lo scorso anno, gli interventi prevedono il restyling completo e l’adeguamento di tutti gli spazi aperti al pubblico di transito e di attesa in modo da renderli più confortevoli, luminosi, accoglienti e accessibili, con il completo abbattimento delle barriere architettoniche anche mediante l’installazione di ascensori per l’accesso alle banchine.

Piazza della Costituzione sarà ridisegnata con ampi spazi pedonali ed aree verdi per incentivare la mobilità dolce, già promossa dall’Amministrazione Comunale che sta realizzando in città una ciclovia ed un bike point.

Nelle vicinanze del piazzale di stazione sorgerà un nuovo centro per lo scambio intermodale ferro - gomma, dotato sia di stalli auto che di stalli bus urbani ed extraurbani, per servire con efficacia l’utenza di stazione e più in generale la cittadinanza, data la posizione strategica rispetto al centro urbano.

La stazione diventerà così più moderna, attrattiva e accessibile, secondo gli obiettivi condivisi tra l’Amministrazione Comunale di San Severo e Rete Ferroviaria Italiana.