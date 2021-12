TERMOLI. Camminando per le bellissime vie del borgo, ci siamo imbattuti nel meraviglioso presepe ubicato nella torretta belvedere del piazzale del carcere, proprio dinanzi a uno dei pittoreschi ingressi del centro storico.



La particolarità e la bellezza di questo presepe è che è stata rievocata l'atmosfera della grotta di Betlemme proprio nella torretta, con lo sfondo del porto e del mare! Sono presenti nello spazio che ricorda la capanna: il Bambinello Gesù, San Giuseppe, la Vergine Maria, ma anche con gli zampognari che rendono omaggio al Salvatore appena nato e due fanciulli abbigliati con vestiti tipici del folklore termolese, come il fazzoletto, la gonna scura e il cesto di fiori per la fanciulla, il camiciotto a quadri con il fazzoletto al collo rosso per il fanciullo. I due mostrano i loro doni al Salvatore, i fiori e il pesce, rappresentati da due distinti cesti.



Nella grotta, ricoperta da paglia, si intravede l’immagine in bianco e nero del nostro Santo Patrono, San Basso. Ma l’ambiente della "grotta" è arricchito da tanti simboli della marineria termolese: reti da pesca, lanterne, corde, nasse e un’ancora. Oltre a tanti altri simboli che riempiono la scena: ceste, fiaschi di vino e una scala di legno. Ricordando la vita marinaresca del passato, riproposta nella contemporaneità, dando un tocco davvero magico alla scena.



Il tutto illuminato da una suggestiva luce calda che avvolge la piazzola antistante alla torretta.



Questa pregevole realizzazione è firmata dal gruppo folkloristico "A shcaffètte".



Noi di TermoliOnline abbiamo avuto modo di ammirarla, notando anche che tanti visitatori, del posto e non, si fermano a fare altrettanto.



Questo presepe è un vero e proprio piccolo diamante che accompagna questo Natale nel borgo antico, con la sua bellezza e la sua autenticità.