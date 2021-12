Gli auspici della Città invisibile per il 2022

TERMOLI. Il 2021 è stato un anno difficile per tutti, soprattutto per l'associazione Città invisibile, che fa capo alla Faced. Dal novembre scorso, infatti, hanno traslocato provvisoriamente nella parrocchia di Sant'Antonio. Da qui nasce una specie di lettera di auspici per il 2022.

«Che l'anno che viene ci porti un posto in dormitorio,

che ci porti una casa con un affitto decente;

anzi, che l'anno nuovo ci porti le case popolari,

che ci porti la tessera sanitaria,

e di nuovo la sanità pubblica, gratuita, di qualità.



Che l'anno che viene ci porti un permesso di soggiorno,

il diritto al reddito di cittadinanza per tutte e tutti;

che l'anno che ci viene porti un lavoro dignitoso,

basta precariato e sfruttamento!



Che l'anno nuovo mi porti fuori da quella macchina vecchia in cui ho dormito tutto l'anno,

che ci porti meno dipendenze, il coraggio di affrontare un cambiamento faticoso.



Che ci porti il diritto alla residenza,

al medico di base,

ai servizi sociali pubblici,

al libero movimento.



Che nell'anno nuovo ci siano meno padroni che sfruttano, meno palazzinari, meno politici violenti e autoritari, spregiudicati, meno seminatori di odio;

che nell'anno che viene ci sia più resistenza, più mutuo aiuto, più diritti e solidarietà,

città più accoglienti e inclusive.



BUON 2022 dalla Città Invisibile!!»