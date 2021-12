TERMOLI. A ogni nuova ondata Covid l’amministrazione comunale di Termoli si prodiga per aiutare l’Asrem all’ospedale San Timoteo. Stamani, 31 dicembre, è stato posizionato un nuovo modulo di Protezione civile nel piazzale del presidio ospedaliero di viale San Francesco.

Impegnati gli operai comunali del servizio manutenzione come operatori di Protezione civile, che stanno lavorando senza risparmiarsi dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Il sindaco Francesco Roberti ci tiene a far sapere che quella di Termoli «È l'unica amministrazione che ogni volta va in soccorso all'Asrem, lo facciamo volentieri e con spirito di collaborazione, per questo ci aspettiamo un gesto di attenzione per il San Timoteo».

Il nuovo modulo dovrà servire per garantire un triage Covid più in sicurezza.

Un’altra iniziativa riguarda la richiesta di attivazione del secondo punto prelievi per i tamponi molecolari, che era previsto dalla scorsa primavera nel parcheggio del San Timoteo, dove era stato allestito un altro container della Protezione civile, stavolta regionale. In presenza del picco di richieste per lo screening molecolare Covid sarebbe utile snellire le file di via del Molinello.

Il primo cittadino ha già sollecitato l’Asrem a riguardo, che dovrà ora cercare di organizzare il personale per raddoppiare i punti prelievo.