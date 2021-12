Musica permessa ai cenoni: il divieto tassativo è sul ballo, anche fra i tavoli

TERMOLI. Ordinanza di Capodanno, come sempre è questione di interpretazione. In Italia funziona così, non si assegna mai alle norme il significato letterale da parte chi dovrebbe osservarle e allo nascono dei dubbi, alimentati e nutriti anche laddove non dovrebbero esistere.

Uno di questi riguarda l’organizzazione dei cenoni di stasera, per la possibilità di avere della musica di sottofondo.

A chiarimento di queste perplessità abbiamo interpellato direttamente chi l’ordinanza l’ha emanata, ossia il sindaco Francesco Roberti: «I cenoni organizzati o le feste private in locali pubblici si possono svolgere regolarmente e possono essere accompagnati dalla musica, sia diffusa meccanicamente che dal vivo, ma è fatto divieto assoluto di ballare anche tra i tavoli e non è consentito vendere alcolici da asporto. Le regole da rispettare sono quelle previste dalla legge, distanziamento tra i tavoli e la capienza è subordinata alle dimensioni delle attività, controllo del green pass rafforzato, come sempre avviene nei ristoranti, seguendo le norme in vigore».