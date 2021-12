Diritto all'aborto in Molise, Molinari: a Termoli ci sono due medici non obiettori

TERMOLI. L’allarme è stato lanciato, anzi, rilanciato, dalla deputata molisana Giusy Occhionero, che ha espresso la propria occupazione sui suoi canali social in merito all'accesso all'interruzione di gravidanza in Molise. Secondo la parlamentare, infatti, dal primo gennaio il diritto all'aborto in Molise potrebbe non essere più assicurato: «solo una ginecologa in tutta la regione sarà disponibile a effettuare l'interruzione di gravidanza», aveva evidenziato la Occhionero (Italia Viva), sull’applicazione della legge 194 del 1978. .

Lo scorso 23 dicembre, il direttore generale dell’Asrem ha preso atto che selezione per ginecologo non obiettore a tempo indeterminato, concorso pubblico per titoli ed esami, è andato deserto.

Tuttavia, dall’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo che questo allarmismo è montato sui social, anche a livello nazionale, il direttore facente funzione Dino Molinari del reparto di Ostetricia e Ginecologia ha voluto chiarire la vicenda, sostenendo, documenti alla mano, che a Termoli ci sono due medici non obiettori, mai presi in considerazione prima dall’Asrem. Non solo, ma nel questionario inoltrato lo scorso settembre, si evidenziano anche una ostetrica e due infermieri.

Nell’aprile scorso lo stesso Molinari aveva scritto all’Asrem per ripristinare la memoria storica di fatti, quando all’ospedale San Timoteo di Termoli venivano effettuate da tempo immemore interruzioni volontarie di gravidanza che variavano dalle 200 alle 300 l’anno. Tutto questo fino al 2010, quando fu deciso dal vertici dell'epoca di centralizzare il servizio su Campobasso, istituendo successivamente la Uosvd, sottraendo quindi al Basso Molise la possibilità di proseguire tale attività con conseguente incrementando della mobilità passiva extraregionale e sottrazione di un servizio alle pazienti delle Regioni limitrofe, che per ovvi motivi di discrezionalità, preferivano Termoli al loro ospedale di riferimento.

Insomma, da Termoli due ginecologi non obiettori potrebbero effettuare le interruzioni volontarie di gravidanza sia in loco, oppure in missione a Campobasso.

L’allarmismo diffuso, per cui, sarebbe immotivato.