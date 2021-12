TERMOLI. Ieri mattina, giovedì 30 dicembre, un graditissimo incontro in piazza Monumento con un figlio della nostra Termoli che, da anni, vive lontano sia per questioni lavorative che familiari. Parliamo di Nicola Barbati, emigrato nel nord Europa, che ha fatto rientro nella sua città Natale per trascorrere qualche giorno di festa con i suoi cari. Da anni vive in Norvegia, dalle parti delle terre di Babbo Natale che, in questo periodo cade ad hoc, nella città di Drammen, una bella e incantevole cittadina sui fiordi Norvegesi.

L’incontro piacevole con Nicola ci ha riservato un’ulteriore sorpresa: la presenza del suo figliolo 17enne Noah Barbati che oltre a studiare, ha anche una dote sportiva notevole, essendo un giovane calciatore che milita nella cantera di una formazione della massima serie norvegese la Strømsgodset.

Lo Strømsgodset Idrettsforening, meglio noto come Strømsgodset o Godset dai sostenitori, è una associazione polisportiva norvegese con sede nella città di Drammen. Molto nota è la squadra calcistica maschile, che milita nella Eliteserien, la massima serie del campionato norvegese di calcio. Il club è stato fondato il 10 febbraio 1907.

Noah, nato a Drammen ma come abbiamo detto con sangue termolese per parte di papà Nicola mentre la mamma Hanna con chiare origini norvegesi, gioca nel ruolo di Mediano e si allena spesso con la prima squadra. Ha un sogno che per ora resta tale, ma mai dire mai, quello di giocare in futuro nella squadra italiana di cui è tifoso: il Milan. Poco fa un suo connazionale Hauge ci è riuscito e Noah ha un suo modello e idolo che vorrebbe emulare ed è Sandro Tonali.

Noah durante l’intervista è parso emozionato, ma con un italiano pressoché perfetto grazie anche alla famiglia. Di lui in squadra, con quel fisico longilineo e tecnicamente predisposto molto bene , dicono un gran bene. L’augurio che facciamo a Noah è che si possano aprire porte importanti e che ci faccia sentire orgogliosi della sua presenza in serie A. Se poi potesse coronare anche il suo sogno di approdare in rossonero, e da termolese e milanista, sarebbero fuochi d’artificio.

In bocca al Lupo Noah che nella sua seppur giovane carriera, ha collezionato un buon roster nella stagione 2021 (il campionato norvegese inizia a gennaio e finisce a novembre), giocando 12 partite di Serie C norvegese e disputando tutto il campionato di U19 nazionale.