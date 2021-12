TERMOLI. Dopo l'annullamento dello scorso primo gennaio 2021, perché eravamo in zona rossa a causa dell’emergenza pandemica, ecco che domani 1 Gennaio 2022, torna e fa 13 la consueta edizione, la tredicesima, del bagno di Capodanno a Termoli: ci è stato confermato che non ci sono restrizioni per la pandemia, ma comunque con alcune regole conosciute e che stiamo applicando ormai da tempo.

I temerari, ormai divenuti un’istituzione, che vogliono sfidare il freddo per augurare a loro modo il buon anno a tutti i termolesi, seppur con qualche defezione, saranno lì al lido la Lampara, sul lungomare Nord alle 12 in punto per tuffarsi in acqua. Da quanto sembra, avranno anche le condizioni meteo favorevoli e già questo potrebbe essere un buon inizio di 2022 visto quello che stiamo passando.