Capodanno blindato anche a Larino: attività chiuse alle 20 fino a gennaio

LARINO. Sarà un Capodanno cosiddetto blindato in Molise. Dopo le restrizioni messe in campo dai sindaci di Termoli, Montecilfone, Guglionesi e Campobasso, anche il sindaco di Larino Pino Puchetti ha firmato l’ordinanza con cui ha decretato il divieto di somministrazione delle bevande dalle 20 alle 6 e chiuso le attività alle ore 20 fino al prossimo 9 gennaio.

Il testo dell’ordinanza numero 119 del 31 dicembre 2021:

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Dpcm 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

- il Dpcm 12 ottobre 2021 “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;

- il Dpcm 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

RICHIAMATI i decreti e le ordinanze ministeriali medio tempore emanati, recanti le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria in atto;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di intervenire per ridurre le occasioni di assembramento ai fini della tempestiva prevenzione della diffusione dei contagi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l’art.50, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale: “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

ORDINA

- Dal 31/12/2021 al 9/01/2022 la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, pub, circoli privati e assimilati dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- Dal 31/12/2021 al 9/01/2022 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo il divieto per tutte le tipologie di attività di effettuare la vendita per asporto di qualsiasi tipo di alcolici ed il consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico;

- il divieto di stazionamento e di sosta all’esterno e in prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati;

DISPONE

- che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art 7bis del d.lgs.n.267/2000.

- che la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine vigilino sull’osservanza della presente ordinanza;

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;

- che la presente ordinanza venga trasmessa:

• Alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;

• Alla Polizia Locale;

• Al Comando Stazione dei Carabinieri di Larino;

• Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Larino;

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.