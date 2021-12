Forte come le onde, indimenticabile come le fiabe: cinque anni senza Don Ulisse

TERMOLI. Cinque anni fa oggi, era infatti il 31 dicembre 2016, Don Ulisse Marinucci, mentre era intento a celebrare la Santa Messa presso la parrocchia da lui diretta, Madonna del Monte Carmelo, quando l’orologio segnava le 18 circa, fu colpito da un malore e improvvisamente si accasciò al suolo. Per lui non ci fu più nulla da fare: il giovane parroco termolese abbandonò questa vita terrena lasciando la comunità termolese sgomenta, così come tutta la diocesi.

Chi vi scrive aveva un ottimo rapporto di amicizia con Don Ulisse: spesso e volentieri era stato un mio attento ed esperto interlocutore in interviste che non erano sempre improntate su temi religiosi. Con lui era piacevole parlare di svariati argomenti, soprattutto se riguardavano il mare e il veleggiare. Lui, cresciuto in una famiglia, i Marinucci dove il mare è l’habitat naturale.

Quel maledetto 31 Dicembre 2016 ci stavamo sedendo a tavola per il cenone di capodanno con la famiglia. Erano quasi le 20 quando ci raggiunse la tragica notizia: in un baleno tutto si fermò, la bocca dello stomaco per prima e in un attimo la gioia e l’attesa festosa per l’arrivo del nuovo anno svanì. In un batter d’occhio come la sua dipartita.

Il nostro pensiero, con fare incredulo, andò subito sul fatto se don Ulisse fosse realmente morto. Come era possibile che lo fosse davvero quando noi stessi, meno di 24 ore prima, ci eravamo incontrati davanti alla porta di un noto medico pediatra di Termoli dove lui si era recato per prendere una ricetta medica per il nipotino e ci eravamo salutati calorosamente scambiandoci affettuosi auguri per l’anno nuovo che stava arrivando?

Don Ulisse non era solo un bravissimo sacerdote, ma anche un esempio per tantissimi giovani, come ci ricorda la collega Valentina Cocco: «Se mi chiedessero di descrivere Don Ulisse con una sola parola sarebbe umile: lui, sempre in prima linea per aiutare i più deboli con tutte le sue forze, senza mai tirarsi indietro dinanzi alle difficoltà e senza la presunzione di chi si aspetta qualcosa in cambio.

Di lui ricorderò per sempre il sorriso, sempre pronto ad illuminare il mondo, sotto la sua barba sempre curata che ormai era brizzolata, sulla sua inconfondibile vespetta arancione che lo accompagnava ovunque non appena le temperature si facevano più miti e le sere passate con i ragazzi che preparava all’esame per ottenere la patente nautica. Forse non tutti lo sapevano, ma Don Ulisse era molto più di un parroco e, cosa più nota, amava il mare con tutto se stesso. Tanto da insegnare ai futuri comandanti i pericoli che nascondeva: “Perché – ripeteva sempre – Anche la più piccola delle onde potrebbe trascinarvi giù se non sapete affrontarla. Il mare, proprio come la vita, mette alla prova ognuno di noi”.

Non dimenticherò mai le tue promesse nelle sale della Franmarine dove tenevi le lezioni: “Vale so che sei stanca e hai lavorato tutto il giorno, ma ti prometto che andiamo via subito”, accompagnate da un caffè caldo che avevi sempre cura di portarmi. Che dire Don Ulì? Sono passati cinque anni, ma per me è come se non te ne fossi mai andato».

Il 2017 fu davvero un bruttissimo Capodanno.