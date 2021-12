SERRACAPRIOLA. Nella giornata del 30 dicembre, dopo 12 anni, le stradine del borgo antico di Serracapriola, “Dint a Terr”, come viene chiamato in gergo, ha fatto da cornice alla manifestazione più caratteristica e suggestiva delle festività natalizie: la rappresentazione suggestiva della Natività, il Presepe Vivente, un vero spettacolo a cielo aperto, che ci riporta nei luoghi di Betlemme. Un vero tuffo nella storia e nel tempo, per riscoprire una manifestazione senza tempo, resa ancora più magica dai vicoli del borgo antico di Serracapriola e dai numerosi figuranti, animali e antichi mestieri, che hanno caratterizzato l’intero percorso.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Serracapriola, è stata riportata in vita, grazie all’impegno e alla forte passione dell’Associazione “Agesci Serracapriola 1”, e di tutte le altre Associazioni presenti sul territorio, nonostante il periodo particolare e le severe restrizioni anti-Covid.

Tutta la cittadinanza ha partecipato attivamente alla realizzazione di questa importante e sentita manifestazione, che ha anche contribuito alla valorizzazione del centro storico. La manifestazione ha avuto un grande successo, e ha attirato visitatori sia dai paesi limitrofi, che dalla vicina Termoli. Il successo sicuramente è dovuto alla collaborazione di tutte la Associazioni, che hanno lavorato in armonia e in sinergia per la realizzazione dell’evento. Sono state rispettate tutte le norme anti-Covid e per questa motivazione, non sono stati esposti articoli di artigianato e non si è potuto far degustare prodotti tipici locali, per via delle norme sanitarie e anti-assembramento, vigenti dal 24 dicembre.

Molto soddisfatti gli organizzatori che, date le forti restrizioni, non si aspettavano un numero così cospicuo di visitatori, soprattutto quelli arrivati da altre zone. “Il Presepe Vivente, non è soltanto tradizione, è anche un evento che mette in risalto i valori di questo territorio, e a promuoverlo”, ci fa sapere uno degli organizzatori che ringrazia tutta l’Amministrazione Comunale e tutte le Associazioni che hanno contribuito alla trasformazione dei vicoli del borgo antico, in vicoli tipici dell’epoca della nascita di Gesù.

Ringraziamo Alessandro Taunisio per il contributo fotografico.