Il tuffo di Capodanno: nebbia e freddo non fermano i temerari

TERMOLI. Nemmeno la nebbia e il clima umido li hanno fermati. Sono temerari e dopo lo stop del 2021 per la pandemia, nel 2022 hanno dato vita al consueto, ormai, bagno di Capodanno, tuffandosi nelle acque del mare Adriatico, sulla spiaggia Nord di Termoli.

Coraggio sotto diversi profili, quello messo in mostra considerando che di certo queste festività natalizie sono state caratterizzate da una esplosione di nuovi contagi.

Tredicesima edizione dell’avventuroso gesto natatorio a Termoli, cercando di rispettare le norme anti-Covid.

Partecipazione davvero nutrita e massiccia, come non accadeva da tempo, proprio per la voglia di augurare un deciso cambiamento a questa situazione che stiamo vivendo e sopportando tutti insieme.

Tra costoro, due bellissimi gemellini, Michele e Timoteo, si sono voluti tuffare nell'acqua con temperatura esterna di 9-10 gradi.

C'era anche un gruppo di Vigili del fuoco con tenute goliardiche arrivati da Campobasso su invito di un pompiere termolese, Basso Antonetti.

Immancabile anche l’Uomo Ragno, come pure uno dei veterani delle 13 edizioni, colui che tiene in equilibrio le pietre di ogni dimensione come Agostino Senese, quindi Massimo Atterrato, Federico Zanapa che sfoderava una maglietta e una sciarpa giallorossa storiche dell'Us Termoli.

Insomma un gruppo di oltre 30 prodi che hanno voluto iniziare il nuovo anno sfidando il freddo e il mare d’inverno per un augurio a tutti i termolesi e italiani in genere, che ora più che mai ne hanno un grandissimo bisogno.