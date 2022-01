Giusy è il simbolo di resilienza del territorio

TERMOLI. Un segnale di speranza, quello che viene davvero dall’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è venuta al mondo la prima nata nel Molise, targata L113, seppur con una famiglia residente a Portocannone, che immaginiamo sia radicata nelle origini.

Giusy è il simbolo della giusta battaglia a sostegno del Punto nascita di Termoli e l’avvento della prima nascitura molisana proprio nel blocco parto di viale San Francesco, che era stato chiuso nel luglio scorso, per un destino cinico sempre legato a vicissitudini che riconducono a Portocannone, è la testimonianza di continuità che il territorio merita.

Il basso Molise si è stretto negli ultimi due anni e mezzo a baluardo del reparto di Ostetricia e Ginecologia, dalla nascita del comitato "Voglio nascere a Termoli" tra mille difficoltà, tra venti esogeni che portano verso gli accordi di confine, in un contesto pandemico quanto mai delicato, ma senza arretrare di un millimetro.

Quanto avvenuto stamani alle 4.30 vogliamo intenderlo come un auspicio, sia in vista degli atti consequenziali del Pos 2019-2021 firmato nel settembre scorso dal Governatore Donato Toma, e i cui destini si decideranno nell’appello che sarà discusso al Consiglio di Stato, dopo l’iniziativa di varie associazioni e comitati, sia nella predisposizione di quello 2022-2024, oltre che nell’udienza di merito al Tar Molise dell’ottobre prossimo.

Il 2022 è anno significativamente sostanziale per definire la nuova programmazione sanitaria in regime di commissariamento, al netto delle problematiche Covid, sempre difficili da pronosticare.

Quello che ci sentiamo di affermare e di ribadire, in ogni dove, è la centralità ineludibile dell’ospedale San Timoteo, che ha visto l’amministrazione comunale, in forme diverse porsi a ostacolo contro propositi di ridimensionamento e dal territorio movimenti, partiti e cittadini pronti alla “baionetta”, per modo di dire, pur di difenderlo.

Noi siamo tra questi.

Un plauso alla capacità di andare avanti tra i marosi agli operatori sanitari, ai medici, alle ostetriche, agli infermieri e Oss del reparto di Ginecologia e Ostetricia.

Il prossimo step deve riguardare i concorsi di primariato e l'implementazione dell'organico, il Punto nascita necessita anche di una Pediatria non sguarnita, oltretutto. Ringraziamo per le foto il caposala Franco Aquilante e la disponibilità del direttore facente funzione Bernardino Molinari e tutti i componenti dello staff.