Le sfide della sanità molisana: «Le stiamo provando tutte per rendere Asrem attrattiva»

CAMPOBASSO. Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, in chiusura del 2021, anno tremendamente complicato per la sanità molisana, con centinaia di vittime Covid molte criticità, ha voluto lanciare un messaggio a bilancio dell’anno.

«Si chiude un anno per Asrem che è stato quello cruciale nella vita dell’azienda. Più ancora del 2020. E’ stato l’anno della pandemia a “doppia corsia”: quella dei tamponi, del tracciamento, del virus da arginare. Ma anche quella dei vaccini (tanti, il più possibile), del tentativo di recupero delle liste d’attesa, della ricostruzione di un servizio sanitario senza personale, senza risorse e stanco di due anni di ‘guerra’.

Eppure Asrem, tutti noi insieme, ci siamo rimboccati le maniche e, mattone dopo mattone, ci siamo messi a costruire. Costruire e non ricostruire. Perché questa sanità in piano di rientro ha avuto così tante privazioni da esserci rimasto solo lo scheletro. Da lì siamo partiti per cercare di rimettere in piedi una macchina che sia più vicina alle esigenze dei cittadini, che sia più moderna, che abbia un’offerta più semplice e completa. Ogni concorso che firmo è il tentativo di mettere un mattone in più. E’ facile? Macché. Le stiamo provando tutte per rendere Asrem attrattiva.

Guardandomi indietro, i 12 mesi trascorsi sono volati. Per me la fine dello scorso anno non è datata 31 dicembre 2020, ma 27 dicembre: il giorno dell’arrivo dei vaccini. Quel giorno di rinascita della scienza (e di rinascita alla vita) è stato anche il momento dell’inizio di una costruzione che per dodici mesi non s’è mai fermata. E che andrà avanti anche dopo.

Grazie a tutti i molisani per il loro sostegno, grazie alle donne e agli uomini di Asrem per i loro sacrifici di ogni giorno. Auguri a tutti noi. Insieme, come sempre».