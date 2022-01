In Molise 380 contagi su 1.314 tamponi, sei guariti e 2 ricoveri: a Termoli 50 nuovi casi

TERMOLI. Il Capodanno non fa sconti al Covid e se i tamponi che avremo domani e lunedì probabilmente saranno minori, in considerazione delle giornate festive, nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 1.314 refertati dall'Asrem, con 380 casi di positività, di cui 50 a Termoli. Ci sono anche sei guariti. Due nuovi ricoveri in Malattie infettive, di Bojano e Venafro.

I contagi: 50 Termoli, 2 Agnone, 8 Bojano, 4 Bonefro, 53 Campobasso, 3 Campodipietra, 6 Campomarino, 1 Cantalupo nel Sannio, 3 Carovilli, 1 Carpinone, 13 Casacalenda, 1 Cerro al Volturno, 11 Civitanova del Sannio, 5 Colletorto, 6 Colli a Volturno, 1 Ferrazzano, 5 Forli del Sannio, 1 Fornelli, 1 Fossalto, 2 Frosolone, 1 Gildone, 2 Guardialfiera, 1 Guardiaregia, 14 Guglionesi, 63 Isernia, 3 Larino, 1 Lucito, 2 Lupara, 4 Macchia d’Isernia, 2 Mirabello Sannitico, 1 Miranda, 1 Montaquila, 5 Montecilfone, 5 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 2 Palata, 3 Pesche, 1 Pescolanciano, 6 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 1 Pietracatella, 2 Pizzone, 1 Portocannone, 3 Pozzilli, 7 Riccia, 2 Rionero Sannitico, 4 Ripalimosani, 2 Roccamandolfi, 4 Rocchetta al Volturno, 1 San Felice del Molise, 3 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giuliano del Sannio, 11 San Martino in Pensilis, 1 San Polo Matese, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Angelo Limosano, 1 Sepino, 7 Sesto Campano, 1 Spinete, 1 Tavenna, 2 Torella del Sannio, 1 Toro, 2 Trivento, 11 Ururi, 14 Venafro.

I guariti: 1 Campobasso, 3 Morrone del Sannio, 2 Riccia.

Con il ricovero di due pazienti presso il reparto di Malattie infettive, 1 di Bojano e 1 di Venafro, sale a 22 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 1 ricovero in Rianimazione Covid e 21 in Malattie infettive.

Di questi 11 non sono vaccinati, 6 con seconda dose/dose unica, 5 con terza dose.

Fermo a 512 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, dai 1.763 di ieri ai 2.137 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In aumento, dai 3.046 di ieri ai 3.105 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 113 sui 136 della regione:

356 Termoli

325 Campobasso

195 Isernia

102 Agnone

88 Montenero di Bisaccia

62 Guglionesi

59 Venafro

58 Ururi

48 Bojano

41 Casacalenda, Bonefro

37 San Martino in Pensilis

35 Campomarino

34 Portocannone

30 Ferrazzano

24 Civitanova del Sannio, Petacciato, Riccia

22 Colli al Volturno

21 Larino, Guardiaregia

20 Vinchiaturo

18 Cercemaggiore

14 Campodipietra, San Giacomo degli Schiavoni, Lupara

13 Guardialfiera

12 Petrella Tifernina, Palata

11 San Giovanni in Galdo, Pesche, Sesto Campano

10 Santa Croce di Magliano, Macchia d’Isernia

9 Miranda, Pietracatella, Sepino

8 Morrone del Sannio, Colle d’Anchise, Lucito, Toro

7 Busso, Ripalimosani, Fossalto, Pettoranello del Molise, Colletorto, Montecilfone, Pozzilli, Trivento

6 Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Montorio nei Frentani, Baranello, Rocchetta al Volturno, Gildone, Frosolone, Monteroduni, Roccamandolfi, Torella del Sannio

5 Ripabottoni, Campolieto, Jelsi, Rotello, Mirabello Sannitico, Carovilli, Forli del Sannio, Rionero Sannitico

4 Castelmauro, Poggio Sannita, Oratino, Carpinone, Cerro al Volturno, Sant’Agapito

3 Capracotta, Acquaviva Collecroce, Matrice, Belmonte del Sannio, San Massimo, Sessano del Molise, Sant’Angelo Limosano, San Polo Matese, Fornelli, Montaquila

2 Sant’Elia a Pianisi, Castelpetroso, Castropignano, Castel San Vincenzo, Casalciprano, Provvidenti, Pietrabbondante, Pietracupa, Roccavivara, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Spinete, Tavenna

1 Cercepiccola, Montemitro, Castellino del Biferno, Acquaviva d’Isernia, Scapoli, Gambatesa, Longano, Montagano, Santa Maria del Molise, Mafalda, Pescopennataro, Salcito, Castelpizzuto, Chiauci, Pescolanciano, Pizzone, San Felice del Molise

Sono due i contagi fuori regione, si tratta di una persona di Ceccano (Fr) e una di Castelpagano (Bn).

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi totali al Covid-19 da inizio pandemia è di 17.453 casi a fronte di 287.795 tamponi processati, di cui 21.374 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e le strutture private accreditate è la seguente:

- 17.453 casi conclamati in Regione, 12.532 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 4.841 in quella di Isernia e 80 con pazienti provenienti da fuori regione

- 22 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione:

• 21 presso il reparto di Malattie infettive, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia, 2 di fuori regione.

• 1 presso il reparto di Terapia intensiva: 1 della provincia di Campobasso e 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione.

- 2.103 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 1.550 nella provincia di Campobasso, 553 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.

- 12 i pazienti asintomatici dimessi dal reparto di Malattie Infettive. 10 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia, 0 di fuori regione. Si tratta delle persone in via di guarigione.

- 14.821 il numero dei pazienti guariti certificati, 10.587 della provincia di Campobasso, 4.170 della provincia di Isernia e 64 di altre regioni.

Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi o al trascorrere dei giorni necessari previsti da protocollo del Ministero della Salute, abbiano effettuato il tampone di controllo ed esso sia risultato negativo al Covid-19.

- 512 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 375 della provincia di Campobasso, 123 della provincia di Isernia e 14 di altra Regione.

- 8.456 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale):

• 1.599 USCA di Termoli presso i positivi in isolamento domiciliare della zona di Termoli.

• 2.279 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso.

• 647 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.

• 2.723 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia.

• 631 USCA di Riccia presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.

• 577 USCA di Agnone presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.

Presenti in tutto il territorio regionale 3.105 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.