In aumento in casi di reinfezione, 31 negli ultimi 3 giorni in Molise

CAMPOBASSO. Negli ultimi giorni, oltre all’aumento galoppante dei contagi, il bollettino ufficiale emanato da Asrem ogni sera sull’andamento dei contagi in regione ha riportato anche una diminuzione del numero dei guariti.

Questo a causa di una serie di reinfezioni di soggetti guariti e poi nuovamente positivi al Coronavirus.

Le reinfezioni, così come specificato da fonti ufficiali Asrem, sono state 17 il giorno 30 dicembre, 6 nella giornata di ieri 31 dicembre e 8 nella giornata di oggi.

Pertanto ad oggi i guariti in Molise da inizio pandemia sono 14.790, di cui 10.566 in provincia di Campobasso, 4.160 in provincia di Isernia e 64 invece sono i guariti residenti in altre regioni ma domiciliati in Molise o comunque la cui positività al virus era stata accertata in regione.

Dal bollettino Asrem di oggi è stato riscontrato anche il primo caso di contagio a Pizzone, comune della provincia di Isernia di circa 300 abitanti che finora non aveva ancora registrato tra i suoi abitanti alcun caso di positività al Covid-19.

Un “regalo” del nuovo anno di cui i cittadini di Pizzone avrebbero fatto tranquillamente a meno.

In quasi due anni di pandemia il comune di Pizzone era riuscito a rimanere estraneo alla mappa del contagio che aveva invece interessato tutti gli altri comuni molisani.

Per la piccola realtà che caratterizza questo comune o per un semplice caso fortuito, finora gli abitanti di Pizzone potevano farsi “vanto” di essere riusciti a non far “entrare” il Covid-19 nel proprio paese.

Sono riusciti a superare indenni ben tre ondate del Coronavirus. Ondate che hanno comportato l’alternarsi di momenti di stallo e di recrudescenza del numero dei contagi in tutti i comuni che compongono la Regione Molise così come in tutta Italia e nel Mondo.

Si sono succedute zone rosse, lockdown mirati e chiusure di piccole attività commerciali per evitare situazioni di assembramento.

Ma il comune di Pizzone ha continuato a resistere: zero contagi.

La quarta ondata però ha colpito anche questo piccolo borgo sito a 730 metri sul livello del mare, ai piedi delle Mainarde.

Al riguardo abbiamo contattato il sindaco di Pizzone, Vincenzo di Cristofano, che dall’ottobre scorso è alla guida dell’amministrazione comunale dopo un periodo di commissariamento.

“Siamo desolati”, ci confessa Di Cristofano, “avremmo voluto continuare a detenere questo primato. Il covid è arrivato anche nel nostro piccolo Comune e, anche se dal bollettino ufficiale dell’Asrem viene indicato un solo caso, al momento sono ben due i casi di contagio. Si tratta di due persone al di sotto dei cinquanta anni che risiedono a Pizzone. Al momento sono lievemente sintomatici ma senza alcuna necessità di far ricorso alle cure ospedaliere”.

Il sindaco si augura che si tratti solo di una breve parentesi augurando ai suoi due concittadini una pronta guarigione.

Ad oggi, tutti i 136 comuni della Regione Molise hanno avuto almeno un caso di contagio da Covid-19.