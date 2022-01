Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, arriva il via libera della Regione con la Vas

TERMOLI. Passo in avanti per un progetto importante del basso Molise, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Termoli, capofila dell’Area costituita assieme ai Comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni. E’ stato varato il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica. E stata elaborata una relazione che sinteticamente riporta i punti salienti del Rapporto Ambientale, che ha consentito di individuare e definire eventuali osservazioni e prescrizioni e procedere alla conclusione della fase di Valutazione. Obiettivo integrare gli strumenti di Piano locali esistenti e migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane, in modo da assicurare un ambiente di vita più sano in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, facendo sì che il sistema della mobilità urbana assicuri, a ciascuno, l’esercizio del proprio diritto a muoversi, senza gravare, per quanto possibile, sulla collettività, in termini di inquinamento atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità.

Le linee guida dell’Unione Europea assegnano al Pums i seguenti obiettivi: migliorare l’accessibilità per tutti, senza distinzioni di reddito o status sociale; accrescere la qualità della vita e l’attrattività dell’ambiente urbano; migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica; ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di energia • fattibilità economica, equità sociale e qualità ambientale. I principali benefici del Pums, individuati dall’Unione Europea per le comunità locali sono, in sintesi, i seguenti: migliorare la qualità della vita; creare benefici economici e ridurre i costi; dare un valido contributo al miglioramento della salute e dell’ambiente; migliorare l’accessibilità e fluidificazione della mobilità; fare un uso più efficiente delle risorse limitate a disposizione; conquistare il consenso dei cittadini; realizzare piani migliori grazie ad un approccio interdisciplinare integrato; riuscire a soddisfare gli obblighi di legge in maniera efficace ed integrata; sfruttare le sinergie di più istituzioni e settori per una pianificazione collaborativa; muoversi verso una nuova cultura della mobilità. Il Rapporto Ambientale rappresenta per il Piano proposto un quadro di insieme sufficiente nell’ottica di uno Sviluppo del Territorio, rispettoso della Sostenibilità Ambientale. Dal punto di vista metodologico, sulla scorta dell’analisi del contesto ambientale, attraverso lo Studio dello Stato dell’Ambiente, sono stati declinati gli obiettivi generali e le azioni da compiere per soddisfarli. Con riferimento alle fasi di valutazione si ritiene coerente il percorso metodologico affrontato per l’integrazione tra obiettivi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e gli obiettivi ambientali individuati. La cartografia di riferimento del Rapporto Ambientale risulta finalizzata a cogliere in modo unitario le interazioni tra i vari sistemi che connotano lo stato dell’Ambiente del Territorio dei Comuni interessati. Il giudizio in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulta positivo e, pertanto, potrà essere rilasciato il parere motivato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 152/06 circa la compatibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti indicazioni: le previsioni del Pums incidenti sulle destinazioni ed uso del suolo dovranno essere recepite, ai fini urbanistici e territoriali all’interno delle pianificazioni comunali; particolare attenzione andrà posta per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, per le quali è prevista l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica; le nuove opere edilizie ed infrastrutturali necessarie all’attuazione del Pums dovranno

essere realizzate secondo i principi di bioedilizia. In particolare dovranno essere individuati i soggetti responsabili del monitoraggio e le risorse economiche necessarie, al fine di assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile secondo la matrice di raffronto, tra gli obiettivi del Pums, il contesto ambientale e gli obiettivi generali e programmatici ai vari livelli istituzionali, proposta nel Rapporto Ambientale ed al fine di verificare gli obiettivi di sostenibilità prefissati per adottare eventuali aggiustamenti; La valutazione della significatività dell’incidenza sul sito Descrivere come il progetto/piano (isolatamente o in congiunzione con altri) può produrre effetti sul sito Natura 2000. I progetti, interventi, attività e azioni previsti nel PUMS che sono localizzati nei siti della Rete Natura 2000 citati o in prossimità degli stessi, che potrebbero produrre impatti diretti e indiretti e secondari devono essere sottoposti ad una valutazione di incidenza secondo le procedure di cui la DGR 304/2021; gli impatti diretti e indiretti e secondari dei singoli progetti interventi attività e azioni si valuteranno nella fase successiva in cui saranno esplicitate le coerenze del PUMS con le misure e gli obiettivi di conservazione e rispetto delle schede di azione approvate dalla Regione Molise con DGR 536/2017 per le ZSC/ZPS citate e le eventuali interferenze generate anche in considerazione dell’effetto cumulo.

Spiegare le ragioni per cui tali effetti non sono stati considerati significativi. Gli effetti non sono stati considerati significativi se i progetti, interventi, attività e azioni previsti nel PUMS e descritti verranno localizzati all’esterno dei Siti Natura 2000 o meglio se pur essendo fuori ma in prossimità dei siti stessi non si evincono incidenze significative negative dirette e indiretti agli habitat e alle specie della flora e della fauna di interesse comunitario e quindi non saranno sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Invece, qualora i progetti, interventi, attività e azioni indicati nel PUMS quali ad esempio: realizzazione di nuove strade, parcheggi, piste ciclabili, ecc.. come sopra elencati e descritti rientrano e sono localizzati nelle ZSC IT7228221 “Foce Trigno Marina di Petacciato”; ZSC IT7222216, “Foce Biferno-Litorale di Campomarino; ZSC IT7222217, Foce Saccione-Bonifica Ramitelli ZPS IT7228230 Lago di Guardialfiera Foce del Fiume Biferno o in prossimità ad esse, in misura tale che potrebbero incidere in modo significativo e negativo sugli habitat e sulle specie della flora e fauna di interesse comunitario, devono essere attivate le procedure di Valutazione di incidenza previste dalla DGR 304/2021. Nelle procedure di valutazione di incidenza si deve tener conto di quanto indicato nelle singole schede di azione descritte nelle misure di conservazione approvate dalla Regione Molise con DGR 536/2017.