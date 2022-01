"Resiste" il Presepe vivente arbereshe: debutto al borgo di Portocannone

PORTOCANNONE. Il Presepe vivente arbereshe di Portocannone resiste. Il Comune di minoranza linguistica, in collaborazione con tutte le associazioni che hanno organizzato l’evento, invita tutti a visitare l’allestimento sia oggi, dalle 18, che giovedì prossimo, 6 gennaio, alla stessa ora. Lo annuncia il sindaco Francesco Gallo, che nel giorno di San Silvestro ha emanato l’ordinanza numero 39, dove disciplina le modalità di partecipazione in Borgo Costantinopoli, con prescrizioni, limitazioni e regolamentazione degli ingressi.

A tutti gli operatori e ai protagonisti delle scene è fatto obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido per Covid-19 prima di ogni evento nei tempi e modi indicati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Farmacia San Pio di Portocannone. A tutti i visitatori è fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2, correttamente, sin dall’arrivo in Piazza Skanderbeg; di accedere al Borgo Costantinopoli, per la visita del Presepe Vivente, dalla porta principale dello stesso e con uscita dalla porta secondaria, in un numero massimo di 10 persone per volta purché muniti di mascherina di tipo Ffp2 regolarmente indossata, con Green Pass e comunque mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro; di rispettare tutte le vigenti disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19; di non consumare cibi e bevande all’interno di Borgo Costantinopoli. All’arrivo in Piazza Skanderbg verrà consegnato, ad ogni persona, un numero con il quale poi si verrà chiamati per avvicinarsi alle transenne e sottoporsi ai controlli prima di accedere al Borgo Costantinopoli per visitare il Presepe.

«Il rispetto delle regole imposte dall’ordinanza ci permetterà di rivivere ciò che per noi tutti era un ricordo, il Nostro Presepe Vivente. Non perdiamo l’occasione di dimostrare ancora una volta correttezza e rispetto per noi stessi e per gli altri – sottolinea il primo cittadino - nell’edizione del 6 gennaio verrà eseguita la diretta Facebook per permettere a quanti non possono partecipare di vivere al nostra manifestazione. Buona Partecipazione!».