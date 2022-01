Incontro ravvicinato con cinghiali a Colle Macchiuzzo, residente diffida la Regione

TERMOLI. Tra le problematiche che non possono essere spazzate via dal territorio semplicemente voltando il foglio di un calendario c’è quello della proliferazione dei cinghiali e del loro progressivo avvicinamento alla realtà cittadina.

Innumerevoli nei tempi recenti le segnalazioni a ridosso delle case, gli investimenti stradali e i campi devastati, persino quello da golf.

Uno dei territorio più a rischio, a Termoli, vista anche la sua conformazione, è Colle Macchiuzzo, circondata da vaste aree di vegetazione.

Un residente ha avuto lo spiacevole incontro lo scorso 28 dicembre e come spiega in una mail indirizzata a Termolionline, ritiene ci siano le condizioni per diffidare legalmente la Regione Molise.

Un atto di significazione inviato anche a Provincia e Comune.

«Era buio, li ho visti sbucare dalle fratte, ai lati della strada, mi sono girato e sono corso a casa, distante non più di una decina di metri. Ora non porterò più fuori i cani lì. La problematica non è solo del quartiere, in quanto questo sta capitando un po' in tutta Termoli. Qualche giorno dopo li ha visti anche mio padre, alcuni sono piccoli, ma cresceranno, dentro la città, come fossero cani randagi, solo che a differenza dei cani sono pericolosi, hanno la pelle più dura e le ossa più robuste. E non mi sembra che nessuno si ponga obbiettivamente il problema. Quelli sotto casa tra quattro mesi saranno più grossi e robusti. La cosa vale un per tutti gli avvistamenti. Per non parlare di quelli già grossi. Il quartiere di Colle Macchiuzzo, e non solo, è invaso dai cinghiali e li si incontra ormai in pieno centro abitato».

E’ un estratto del racconto di Michele Monachetti, relativo all’incontro ravvicinato con due ungulati nella serata di martedì 28 dicembre, quando stava portando a spasso i suoi cani e ha temuto di non poter rientrare nella sua abitazione.

«Ho denunciato l'accaduto su Facebook e le persone che vivono a Termoli hanno manifestato lo stesso disagio e raccontato di esperienze simili. Io qui ho famiglia e sono molto preoccupato tanto che durante le vacanze ho pensato bene di fare qualche piccola ricerca».

Sulla scorta dei tanti episodi presenti “in rete”, ha redatto e inviato questo atto di significazione e diffida.

«Il sottoscritto è proprietario di alcuni beni immobili tra cui diversi appezzamenti di terra ubicati nel territorio della Regione Molise dove vive la sua famiglia; il territorio della Regione Molise, compresi i centri abitati, è invaso dalla specie animale della sus scrofa (d’ora in poi cinghiali).

Il sottoscritto ha avuto in data 28.12.2021 un contatto ravvicinato con due cinghiali mentre portava a spasso i cani sotto casa, in Termoli, Colle Macchiuzzo, alla via delle Magnolie, proprio nel centro abitato, vicino alle case; molti abitanti si trovano spesso in questa situazione, pericolosa, in quanto avere con sé dei cani nella via rende ancora più difficile gestire de visu l'incontro con una specie possente come quella dei cinghiali; - i cinghiali presenti sul territorio regionale molisano danneggiano le proprietà dei cittadini e sono un pericolo per gli abitanti che spesso si trovano a dover provvedere a quanto più opportuno al fine di evitare sia i pericoli alla propria incolumità derivanti da un contatto ravvicinato con i cinghiali nei centri abitati, sia i danni cagionati dagli animali suddetti alla proprietà privata, nonché alle colture degli agricoltori e degli imprenditori agricoli locali.

Tenuto conto che - le specie protette, tra cui sono da annoverarsi anche i cinghiali, rientrano, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura e alla gestione degli Enti locali, ossia della Regione Molise. Rilevato che - la Regione Molise, ai sensi dell'art. 117 Cost. è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e di gestione della fauna selvatica anche se eventualmente svolte - per delega o sulla base di poteri di cui sono titolari – da altri Enti locali; - sussiste la responsabilità della Regione Molise in quanto proprietaria della fauna selvatica – patrimonio indisponibile dello Stato – per le condotte tenute dai cinghiali presenti sul territorio molisano ex art. 2052 c.c. configurandosi, un dovere di controllo; - ad oggi non risultano interventi significativi né politiche adeguate intraprese dalla Regione Molise allo scopo di tenere sotto controllo gli animali suddetti nel territorio regionale; - la semplice caccia ai cinghiali, politica attuata dall’Amministrazione della Regione Molise al fine di mitigare il fenomeno, produce invero l’effetto opposto, in quanto l'abbattimento generalizzato, fuori da ogni logica, altera gli equilibri del branco causando spesso l'abbattimento dei cinghiali dominanti che, con riferimento alla specie animale suddetta, sono di ostacolo all'accoppiamento dei molti cinghiali non dominanti e che, pertanto, ha l'effetto di permettere ai cinghiali non dominanti, che sono a ben vedere i più numerosi, di riprodursi; i cinghiali sottoposti al controllo della Regione Molise sono presenti in ogni quartiere di Termoli – risultano infatti contatti ravvicinati tra gli abitanti di Termoli e i cinghiali nei quartieri di San Pietro, Colle della torre, Porticone, Colle Macchiuzzo, Difesa Grande e Rio Vivo - mettendo in pericolo le persone; che i cinghiali sottoposti al controllo della Regione Molise devastano le colture degli agricoltori causando ingenti danni economici, nonché incertezza negli investimenti. Rilevato inoltre che - con riferimento alla competenza e alla responsabilità passiva per i danni cagionato dai cinghiali, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema” (si v. Cass, sez. III, 29 aprile 2020, n. 8384).

In particolare, il Supremo Consesso ha rilevato che “nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che ‘se ne serve’ " e che “tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema“ (si v. Cass, sez. III, 29 aprile 2020, n. 8384). Piu nello specifico, il Supremo Consesso ha posto a fondamento della responsabilità della P.A., tra le tante, anche il fatto che il danno cagionato dai cinghiali “era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata da questa stessa Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno.

Sussiste pertanto un obbligo giuridico di provvedere da parte della Regione Molise.

Tutto quanto premesso e considerato, il sottoscritto diffida la Regione Molise formalmente, ad adottare, con mezzi adeguati, politiche di controllo e di contenimento del fenomeno come quelle previste dai manuali tecnici operativi redatti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nonché a mantenere puliti e liberi dall’erba alta i perimetri dei centri abitati in prossimità delle case e delle strade anche invitando i Comuni a mantenere pulite le aree verdi di proprietà pubblica di loro competenza.

Chiede di voler adottare politiche volte al finanziamento dei mezzi necessari a proteggere gli abitanti dai pericoli cagionati dai cinghiali, a perimetrale le aree contigue alle zone verdi, nonché a difendere le colture presenti nei campi degli agricoltori».